Porsche Carrera Cup Italia 2024, si riparte da Imola

Il weekend del 2 giugno segna una nuova tappa nel calendario della Porsche Carrera Cup Italia 2024, che vede i motori accendersi sul circuito di Imola per il secondo appuntamento stagionale.

Dopo l'entusiasmante avvio a Misano, dove 31 piloti si sono sfidati in pista, il numero dei partecipanti sale a 33, confermando la crescita di interesse e competitività del monomarca promosso da Porsche Italia.

La Sfida Entra nel Vivo

Alla vigilia di questa nuova sfida, le classifiche della competizione sono ancora molto ravvicinate, aumentando l'attesa per le due gare del weekend. Sabato alle 15:20 e domenica alle 12:00, i piloti si sfideranno in due corse da 30 minuti più un giro, entrambe trasmesse in diretta su Dazn, disponibile anche gratuitamente previa registrazione. Le gare saranno visibili in HD anche in live streaming su www.carreracupitalia.it.

I Protagonisti

Sui saliscendi di Imola, l'uomo da battere è Larry Ten Voorde. L'olandese, in forza a Enrico Fulgenzi Racing – Centro Porsche Udine, ha già messo in cassaforte due pole position e una vittoria. Al suo fianco, il team schiera i giovani talenti Flynt Schuring e Sacha Norden, quest'ultimo al debutto nella serie italiana dopo le esperienze nella Carrera Cup Benelux.

Dietro a Ten Voorde, il sudafricano Keagan Masters, rappresentante del Team Q8 Hi Perform, si trova a soli quattro punti di distanza. A Misano, Masters ha vinto gara 2, dimostrando di essere un avversario temibile. Al terzo posto della classifica generale si trova Francesco Braschi, il migliore degli italiani. Il giovane pilota di Dinamic Motorsport – Centro Porsche Verona ha conquistato il suo primo podio in Carrera Cup e guida anche la classifica Rookie.

Le Nuove Promesse

Lirim Zendeli, con Ombra Racing – Centro Porsche Bergamo, ha già fatto parlare di sé con un ottimo podio a Misano. Il 25enne tedesco, ex pilota di FIA Formula 2 e Formula 3, è uno dei favoriti per la classifica generale. Da segnalare anche l'esordio di Oliver Gray, giovane britannico al via con Centro Porsche Torino, assente a Misano per impegni internazionali.

I Veterani in Cerca di Riscatto

Tra i piloti di lungo corso, Simone Iaquinta, due volte campione della Carrera Cup, cerca rivincita dopo un ritiro precoce a Misano. Anche Alberto Cerqui e Gianmarco Quaresmini, già campioni della serie, puntano a migliorare le loro prestazioni di inizio stagione. Diego Bertonelli e Marvin Klein, altro pluricampione, sono determinati a lasciare il segno a Imola.

Giovani Talenti e Nuovi Arrivi

Il monomarca italiano continua a essere un trampolino di lancio per giovani talenti. Nicholas Pujatti, all’esordio assoluto nell'automobilismo con Villorba Corse – Centro Porsche Treviso, ha già conquistato i primi punti a Misano. Altri giovani promettenti includono Flavio Olivieri, Bayley Hall e Pietro Armanni, tutti pronti a dare battaglia a Imola.

La Michelin Cup

La Michelin Cup promette battaglie altrettanto emozionanti. Francesco Maria Fenici, con Raptor Engineering – Centri Porsche di Roma, guida la classifica con un vantaggio di due punti su Luca Pastorelli. Alberto De Amicis, campione in carica, è al terzo posto, affiancato da Paolo Gnemmi e Gianluca Giorgi. Tra i protagonisti, anche Alex De Giacomi, due volte titolato, e Cesare Brusa, in cerca del suo primo podio nella categoria.

Il Programma del Weekend

Le attività a Imola iniziano venerdì 31 maggio con le prove libere dalle 15:20 alle 16:20. Sabato mattina, alle 9:00, le qualifiche determineranno le griglie di partenza per le due gare del weekend. Gara 1 prenderà il via sabato alle 15:20, mentre gara 2 si svolgerà domenica alle 12:00. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta su Dazn e in streaming HD su www.carreracupitalia.it.

Le Classifiche

Attualmente, la classifica assoluta vede Larry Ten Voorde in testa con 50 punti, seguito da Keagan Masters a 46 punti e Francesco Braschi a 31. Nella classifica Rookie, Braschi guida con 31 punti, mentre nella Michelin Cup, Francesco Maria Fenici è al comando con 27 punti.

La Porsche Carrera Cup Italia 2024 prosegue con le seguenti tappe: 13-14 luglio al Mugello, 7-8 settembre ancora a Imola, 21-22 settembre a Vallelunga, e la conclusione il 5-6 ottobre a Monza. Con un calendario così ricco, la stagione promette emozioni e colpi di scena fino all'ultimo giro.