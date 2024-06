Porsche Carrera Cup Italia, a Imola trionfa Ten Voorde

Il circuito del Santerno ha ospitato un sabato di grande spettacolo per la Porsche Carrera Cup Italia 2024, con Larry Ten Voorde che ha dominato gara 1 del secondo round stagionale a Imola.

Il pilota di Enrico Fulgenzi Racing – Centro Porsche Udine ha dimostrato ancora una volta il suo talento, conquistando la pole position con un tempo impressionante di 1’43”255 e mantenendo il comando della gara fin dalle prime battute.

Una Gara 1 perfetta per Ten Voorde

La giornata di sabato ha visto condizioni meteo ideali, con il sole che ha fatto capolino dopo le piogge che avevano condizionato le prove libere del venerdì. Ten Voorde ha saputo sfruttare al meglio queste condizioni, gestendo con maestria due brevi periodi di safety car e siglando il giro più veloce della gara con un tempo di 1’44”560. Questo trionfo gli ha permesso di ottenere la sua seconda vittoria stagionale e di allungare in classifica generale.

Il pilota olandese partirà dalla pole position anche per gara 2, programmata per domenica 2 giugno alle 12.00. La corsa, della durata di 30 minuti più un giro, sarà trasmessa in diretta su Dazn e in live streaming sul sito ufficiale della Carrera Cup Italia.

Masters e Klein completano il podio

Al fianco di Ten Voorde in prima fila, sia in gara 1 che in gara 2, ci sarà Keagan Masters. Il 24enne sudafricano del Team Q8 Hi Perform ha consolidato il suo secondo posto in campionato grazie a una prestazione solida che gli ha permesso di conquistare l'argento sul podio di giornata. Il ritmo mostrato da Masters è stato eccellente, dimostrando la sua capacità di competere ai massimi livelli in questo campionato monomarca.

Marvin Klein di Target Competition – Centro Porsche Bolzano ha concluso al terzo posto, festeggiando così il suo primo podio stagionale. Il pilota francese ha saputo riscattare un difficile inizio di campionato al Misano World Circuit, mostrando una buona tenuta di gara e una guida pulita che gli hanno permesso di mantenere la posizione senza mai impensierire realmente i primi due.

La rimonta di Francesco Braschi e le sfide italiane

Sotto il podio tutto internazionale, ha brillato Francesco Braschi, quarto al traguardo e primo italiano all’arrivo. Il 19enne pilota di Dinamic Motorsport – Centro Porsche Verona ha confermato il suo talento tra i Rookie, vincendo la classifica di categoria. Braschi ha avuto la meglio nei duelli iniziali con Diego Bertonelli e Gianmarco Quaresmini, superandoli entrambi alla Piratella nel primo giro e poi sorpassando anche Lirim Zendeli alla Tosa nella tornata successiva.

Bertonelli ha tentato di rispondere alla rimonta di Braschi, ma una penalità di 5 secondi per un contatto con Zendeli lo ha retrocesso dalla quinta alla nona posizione. Questo ha permesso al pilota tedesco di Ombra Racing – Centro Porsche Bergamo di ereditare la quinta posizione, mentre Quaresmini, bi-campione di Tsunami RT – Centro Porsche Brescia, è uscito dai giochi dopo un’uscita di pista alla Rivazza 1, finendo fuori dalla zona punti e permettendo a Janne Stiak di guadagnare un'ulteriore posizione.

Janne Stiak ha mostrato una progressione convincente, concludendo in sesta posizione, il miglior risultato finora in Carrera Cup Italia per il 17enne tedesco di Target Competition. Nonostante i numerosi duelli, Stiak ha mantenuto la calma e ha saputo sfruttare le occasioni che si sono presentate, dimostrando una maturità di guida notevole per la sua età.

Alberto Cerqui, pilota di BeDriver – Centro Porsche Piacenza, ha chiuso in settima posizione, seguito da Simone Iaquinta di Prima Ghinzani – Centri Porsche di Milano, che ha compiuto una rimonta notevole risalendo dalla 14esima posizione iniziale. Iaquinta ha superato diversi avversari grazie a una guida aggressiva ma precisa, recuperando terreno dopo i problemi patiti in qualifica.

Bayley Hall, il 20enne pilota australiano di BeDriver – Centro Porsche Napoli, ha concluso nella top-10, in decima posizione. Alla sua prima esperienza a Imola, Hall ha mostrato una buona capacità di adattamento, rimanendo agganciato al gruppo dei migliori nonostante le difficili condizioni meteo nelle prove libere.

La Michelin Cup e la vittoria di Paolo Gnemmi

La Michelin Cup, riservata ai gentleman driver, ha visto duelli avvincenti ed equilibri rimescolati, con Paolo Gnemmi che ha conquistato una meritata vittoria. Il pilota di Ebimotors – Centro Porsche Varese ha difeso la pole position ottenuta in qualifica e ha gestito al meglio la gara, ottenendo un prezioso pieno di punti.

Il compagno di squadra Alberto De Amicis, campione in carica, è stato sfortunato anche questa volta, uscendo di scena al primo giro dopo un contatto con Alex De Giacomi alla Piratella. De Amicis ha subito un guasto al radiatore che lo ha costretto ai box, mentre De Giacomi, inizialmente in seconda posizione, è scivolato al terzo posto dopo un testacoda alla Rivazza 2 nel duello con Cesare Brusa.

I protagonisti della Michelin Cup

Il podio della Michelin Cup è stato completato da Gianluca Giorgi e Cesare Brusa. Giorgi, pilota di BeDriver – Centro Porsche Piacenza, ha confermato la competitività già mostrata a Misano, e sarà in pole in gara 2. Brusa, al primo podio nella Carrera Cup Italia nella stagione d'esordio con Prima Ghinzani – Centro Porsche Padova, ha dimostrato una buona crescita e adattamento al campionato.

Luca Pastorelli di Dinamic Motorsport – Centro Porsche Modena e Francesco Maria Fenici di Raptor Engineering – Centri Porsche di Roma hanno chiuso rispettivamente quarto e quinto di categoria, accumulando punti preziosi per la classifica generale.

Attese per gara 2

Gara 2 promette ulteriore spettacolo con Ten Voorde che partirà ancora dalla pole position, seguito da Masters e Klein. Sarà interessante vedere se l'olandese riuscirà a mantenere il comando e se ci saranno sorprese tra i piloti che cercheranno di scalare la classifica.

La competizione nella Porsche Carrera Cup Italia 2024 continua a regalare emozioni, con duelli serrati e prestazioni di alto livello. Il weekend di Imola ha confermato il talento dei protagonisti e ha offerto uno spettacolo avvincente agli appassionati, che seguiranno con trepidazione la seconda gara del weekend.