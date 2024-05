Porsche Carrera Cup Italia, Al via la 18esima edizione

Il Misano World Circuit si prepara a ospitare l'emozionante apertura della 18esima edizione della Porsche Carrera Cup Italia, questo weekend del 5 maggio.

La competizione vedrà la partecipazione di 31 piloti, rappresentanti di 13 team e 23 Centri Porsche provenienti da tutta Italia, pronti a sfidarsi a bordo delle potenti 911 GT3 Cup da 510 cavalli.

Questa edizione si distingue per la presenza di veterani del circuito e nuove promesse, con un campo partecipanti internazionale che conta rappresentanti di dieci diverse nazioni. Tra i nomi di spicco, il campione in carica Larry Ten Voorde, che torna per difendere il titolo assoluto, e nuovi talenti come il giovane pilota olandese Flynt Schuring e l'esperto Keagan Masters, ora pilota ufficiale del Team Q8 Hi Perform.

Le novità non si fermano qui: la serie introduce quest'anno la categoria Rookie, un premio riservato agli esordienti, che arricchisce la competizione di un ulteriore strato di sfida e interesse. Inoltre, la serie mantiene il suo impegno verso la sostenibilità, operando in conformità con la certificazione ISO 20121.

Le gare si svolgeranno sotto le luci dei riflettori, con la prima corsa in programma sabato sera alle 21:00 e la seconda gara domenica alle 12:00. Quest'anno, per la prima volta, tutte le corse saranno trasmesse in diretta e on demand su Dazn, rendendo l'azione accessibile sia agli abbonati che ai non abbonati.

In campo non mancheranno i contendenti per la Michelin Cup, categoria riservata ai piloti non professionisti. Alberto De Amicis, campione in carica, è uno dei favoriti, ma la competizione si preannuncia serrata con la presenza di piloti agguerriti pronti a dare battaglia per il podio.

Con un mix di innovazione, tradizione e sostenibilità, la Porsche Carrera Cup Italia si conferma uno degli appuntamenti più attesi nel panorama delle corse italiane, promettendo di offrire spettacolo e competizioni di alto livello per gli appassionati di motorsport.



Porsche Carrera Cup Italia 2024: 4-5 maggio Misano; 1-2 giugno Imola; 13-14 luglio Mugello; 7-8 settembre Imola; 21-22 settembre Vallelunga; 5-6 ottobre Monza.