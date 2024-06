Porsche Carrera Cup Italia: Larry Ten Voorde domina Gara 2

La Porsche Carrera Cup Italia 2024 ha visto un altro weekend di emozioni e spettacolo sul circuito di Imola, dove Larry Ten Voorde ha confermato il suo dominio vincendo anche Gara 2,

replicando il successo ottenuto in Gara 1. L'olandese, portacolori di Enrico Fulgenzi Racing - Centro Porsche Udine, ha dimostrato ancora una volta la sua classe e abilità, partendo dalla pole position e mantenendo la testa della corsa nonostante la pressione iniziale degli avversari.

Sin dalla partenza, Ten Voorde ha dovuto difendersi da un'aggressiva manovra di Keagan Masters, il quale è riuscito ad affiancarlo senza però completare il sorpasso. Il campione in carica ha quindi preso il comando al Tamburello, iniziando una gara impeccabile che lo ha visto allungare progressivamente sui suoi inseguitori. La gestione della gara da parte di Ten Voorde è stata priva di errori, culminata con il giro più veloce della gara, registrato all'11esimo giro con un tempo di 1'44"173.

La seconda parte della gara è stata caratterizzata dall'intervento della safety car, resosi necessario dopo che Oliver Gray è finito nella ghiaia della Rivazza 1 a causa di un contatto con Simone Iaquinta, poi penalizzato. Alla ripartenza, Ten Voorde ha saputo mantenere la calma e ha ripreso subito il ritmo, consolidando il suo vantaggio fino alla bandiera a scacchi.

Sul podio, al fianco di Ten Voorde, sono saliti nuovamente Keagan Masters e Marvin Klein, replicando così il podio di Gara 1. Il sudafricano di Team Q8 Hi Perform e il bicampione francese di Target Competition - Centro Porsche Bolzano hanno dato spettacolo con una serie di sorpassi e controsorpassi mozzafiato tra Piratella e Acque Minerali. Alla fine, Masters è riuscito a mantenere la seconda posizione, ottenendo punti preziosi in ottica campionato.

Dietro a Klein, che ha concluso terzo, ha brillato il giovane Janne Stiak, rivelazione del weekend. Il diciassettenne di Target Competition - Centro Porsche Trento, partito sesto, ha subito recuperato posizioni superando prima Aldo Festante (Dinamic Motorsport - Centro Porsche Bologna) e poi Diego Bertonelli (The Driving Experiences - Centri Porsche di Roma), sorpassandolo al Tamburello. Stiak ha mantenuto il quarto posto fino al traguardo, risultando il migliore tra i giovani dello Scholarship Programme.

Diego Bertonelli ha concluso in quinta posizione, riscattandosi dalla penalità che gli aveva negato la top-5 in Gara 1. Sesto si è classificato Aldo Festante, mentre il suo compagno di squadra Francesco Braschi (Centro Porsche Verona), partito dal centro del gruppo, ha terminato 12esimo dopo una rimonta. Il miglior Rookie della gara è stato Lirim Zendeli, pilota tedesco di Ombra Racing - Centro Porsche Bergamo, che ha chiuso in settima posizione, precedendo il campione 2021 Alberto Cerqui, ottavo con BeDriver - Centro Porsche Piacenza.

La top-10 è stata completata da due giovani talenti dello Scholarship Programme: Daniel Gregor (The Driving Experiences - Centro Porsche Parma), nono, e Pietro Armanni (Prima Ghinzani - Centro Porsche Firenze), decimo. Gianmarco Quaresmini, bicampione di Tsunami RT - Centro Porsche Brescia, ha chiuso 11esimo dopo essere stato penalizzato per abuso di track limits.

Da segnalare anche la prestazione del giovane Flavio Olivieri, che ha conquistato i suoi primi punti stagionali classificandosi 13esimo. Il pilota romano di Raptor Engineering - Centro Porsche Catania ha dimostrato maturità e determinazione, resistendo bene nelle varie bagarre della corsa.

Nella Michelin Cup, il gentleman driver Alex De Giacomi (Tsunami RT - Centro Porsche Latina) ha ottenuto il primo successo stagionale, diventando il quarto vincitore diverso della categoria in quattro gare. De Giacomi ha preceduto sul podio Gianluca Giorgi (BeDriver - Centro Porsche Piacenza), secondo come in Gara 1, e il campione in carica Alberto De Amicis (Ebimotors - Centro Porsche Varese), terzo dopo il ritiro del giorno precedente. Il compagno di squadra di De Amicis, Paolo Gnemmi, vincitore di Gara 1, ha chiuso quarto, mentre Francesco Maria Fenici (Raptor Engineering - Centri Porsche di Roma) ha completato la top-5, mantenendo la leadership della classifica generale, seppur con un solo punto di vantaggio su Giorgi.

Con l’attenzione ora rivolta alla prossima tappa del campionato, prevista per il 13-14 luglio al Mugello Circuit, la Porsche Carrera Cup Italia si conferma un palcoscenico di altissimo livello, con gare avvincenti e una competizione serrata sia tra i veterani che tra i giovani talenti emergenti. Ten Voorde, forte dei successi di Imola, si presenterà al Mugello come leader del campionato, ma la stagione è ancora lunga e ricca di sfide che potrebbero riservare sorprese e cambiamenti in classifica.

Le classifiche dopo Imola

Assoluta: 1. Ten Voorde 106 punti; 2. Masters 86; 3. Braschi 49; 4. Zendeli 46; 5. Klein 43; 6. Cerqui 37; 7. Stiak e Festante 36; 9. Bertonelli 31; 10. Quaresmini 24.

Rookie: 1. Braschi 49 punti; 2. Zendeli 46; 3. Gregor 16; 4. Olivieri 3; 5. Pujatti 2.

Michelin Cup: 1. Fenici 39 punti; 2. Giorgi 38; 3. Gnemmi 37; 4. Pastorelli 35; 5. De Giacomi 27.

Team: 1. Enrico Fulgenzi Racing 113 punti; 2. Dinamic Motorsport 101; 3. Target Competition 93; 4. BeDriver 63; 5. The Driving Experiences 59.