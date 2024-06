Rally Italia Sardegna 2024, Ogier su Toyota dominano le prime 4 PS

Sebastien Ogier ha aperto il Rally Italia Sardegna 2024 con una prestazione eccezionale.

Al termine delle prime quattro prove speciali, il pilota francese, navigato da Vincent Landais sulla Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid, è in testa alla classifica con un vantaggio di 4,5 secondi sull'estone Ott Tanak, che gareggia su Hyundai i20 N Rally1 Hybrid. Tanak, navigato da Martin Jarveoja, ha ottenuto il miglior tempo nella PS2, sfruttando al massimo il grip del fondo per sopperire alla maggiore usura degli pneumatici.

Il podio provvisorio

In terza posizione troviamo gli spagnoli Daniel Sordo e Candido Carrera, anch'essi su Hyundai i20 N. Nonostante un inizio gara complicato dovuto a una scelta di mescola dura degli pneumatici, l'equipaggio ha recuperato terreno, soprattutto nella PS3. Takamoto Katsuta, navigato da Aaron Johnston sulla Toyota GR Yaris, occupa la quarta posizione, concentrato a migliorare il feeling con l'auto. Thierry Neuville, leader del Mondiale, chiude la top five con la sua Hyundai i20 N, beneficiando di un netto miglioramento nelle ultime due prove speciali.

Le performance di giornata

La giornata ha visto Ogier prevalere nelle prime e terze prove speciali, strategicamente più cauto nelle altre per preservare gli pneumatici. Tanak ha dimostrato grande abilità nella PS2, mentre Sordo ha risalito la classifica grazie a una brillante performance nella PS3. Katsuta, in quarta posizione, ha lavorato intensamente per migliorare la sintonia con la sua Toyota, un aspetto cruciale per le sfide che lo attendono. Neuville ha mostrato una buona progressione, vincendo la PS4 con una prestazione solida nonostante le difficoltà iniziali.

WRC2 e gli italiani

Nella categoria WRC2, il finlandese Sami Pajari su Toyota GR Yaris comanda la classifica provvisoria, seguito da Pierre-Louis Loubet su Skoda Fabia RS. Quest'ultimo ha avuto una giornata altalenante ma è riuscito a limitare i danni grazie a due ottime prestazioni nelle PS2 e PS4. Terzo posto per Jan Solans, mentre Georg Linnamae chiude la top four dopo un’ottima prestazione nell'ultima prova di giornata.

Tra gli italiani, spicca l'equipaggio di ACI Team Italia composto da Roberto Daprà e Luca Guglielmetti su Skoda Fabia Evo. Nonostante una foratura nella PS3 che li ha relegati al 17° posto, Daprà ha manifestato la sua determinazione a recuperare nella lunga tappa di sabato, definendo la gara "particolarmente difficile, ma fantastica".

La classifica provvisoria dopo 4 PS

Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) – 53’43”1 Tanak (Hyundai i20 N Rally1) +4”05 Sordo (Hyundai i20 N) +33”2 Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) +34”5 Neuville (Hyundai i20 N) +36”6

Attesa per la giornata di sabato

Oggi sabato 1 giugno, sarà la giornata più lunga e impegnativa del rally, con otto prove speciali in programma. Le dirette RAI Sport alle 15 e alle 18 permetteranno agli appassionati di seguire tutte le emozioni della gara.