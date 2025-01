Rally Monte-Carlo 2025: Ott Tänak su Hyundai brilla nello shakedown, è già sfida tra campioni

Ott Tänak ha aperto il 93° Rally Monte-Carlo con una performance eccezionale nello shakedown di mercoledì sera.

L’estone, al volante della Hyundai i20 N Rally1, ha firmato il miglior tempo assoluto, 2’09”8, sulle alture di Gap. Questo risultato, pur non determinante per la classifica finale, ha già acceso i riflettori su un’edizione 2025 che si preannuncia spettacolare. La competizione, che si svolgerà su 18 prove speciali e oltre 300 km cronometrati, vedrà affrontarsi quattro campioni del mondo del WRC, pronti a darsi battaglia da giovedì a domenica.

Il tempo di Tänak è stato registrato al primo passaggio, approfittando di condizioni ottimali con 5°C di temperatura. Dietro di lui, i campioni Toyota Kalle Rovanperä e Sébastien Ogier hanno chiuso ex aequo al secondo posto con 2’10”6, seguiti da Elfyn Evans (4°) e dal campione del mondo in carica, il belga Thierry Neuville (5°), che ha fermato il cronometro a 2’10”9. Nonostante le differenze minime, i risultati confermano che il divario tra i top driver rimane stretto.

Le novità tecniche del 2025

Le vetture Rally1, prive del sistema ibrido e dotate di pneumatici Hankook al posto dei Pirelli, hanno mostrato un leggero calo di potenza rispetto all’anno precedente. Tuttavia, il livello competitivo rimane altissimo. Nella sessione di test, il terzo pilota Hyundai, Adrien Fourmaux, ha impressionato con un’ottima prestazione, superando il giapponese Takamoto Katsuta, in forza alla Toyota Gazoo Racing. In casa Ford M-Sport, l’irlandese Josh McErlean si è distinto come il più veloce tra i debuttanti, dimostrando di essere pronto a competere ai massimi livelli.

WRC2: dominio Solberg

Anche il WRC2 ha offerto uno spettacolo avvincente. Oliver Solberg, figlio del campione del mondo 2003 Petter Solberg, ha dominato lo shakedown al volante della sua Toyota Yaris Rally2, chiudendo in 2’17”3. Dietro di lui, il russo Nikolay Gryazin e l’inglese Gus Greensmith, entrambi su Skoda Fabia. Sul fronte francese, Yohan Rossel (Citroën C3) ha preceduto Eric Camilli e Léo Rossel, confermando la competitività dei piloti transalpini.

Inizio ufficiale a Monte-Carlo

Giovedì alle 14:00, il Rally prenderà il via ufficialmente dalla suggestiva piazza del Casinò di Monte-Carlo, con una cerimonia trasmessa in diretta sui canali social dell’Automobile Club di Monaco. La serata proseguirà con le prime tre prove speciali nelle Alpi dell’Alta Provenza e delle Alte Alpi, dove i migliori piloti del mondo si sfideranno per conquistare un vantaggio cruciale.