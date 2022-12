Renault accende i motori della Clio Cup 2023

La Clio Cup ha riscosso un enorme successo sin dalla prima edizione del 1991.

Dall'introduzione della Clio Cup di quinta generazione, più di 100 piloti sono scesi in pista sia nel 2021 che nel 2022 per offrire emozionanti gare sulle piste europee... E il meglio deve ancora venire!

Tredici appuntamenti nel 2023

Sempre concentrato sulle aspettative e le esigenze dei suoi clienti, il reparto corse clienti di Alpine Racing con sede a Viry-Châtillon manterrà i fondamenti del suo già collaudato format, non senza alcune novità che ne miglioreranno ulteriormente l’appeal.

Il calendario 2023 della Clio Cup Series consisterà in 13 round sui circuiti più prestigiosi d'Europa sempre in abbinamento ad importanti campionati. I concorrenti avranno l'opportunità di competere su dieci piste che hanno ospitato la F1 e tre piste iconiche nei loro paesi d'origine. In particolare, torneranno in calendario due tracciati simbolo dell'automobilismo: Spa-Francorchamps (Belgio) e Nürburgring (Germania).

Come nel 2022, saranno nove i round della Clio Cup Europe, con 18 gare per i concorrenti più ambiziosi. Solo i 16 migliori risultati conteranno per determinare il successore di Anthony Jurado. Le serie nazionali Clio Cup Italia, Clio Cup Francia, Clio Cup Spagna e Clio Cup Mid Europe avranno da cinque a sei round (da 10 a 12 gare) con calendari accuratamente realizzati e incrociati per garantire griglie sempre più competitive e spettacolari.

La Clio Cup Italia avrà un calendario di 6 appuntamenti, e quindi 12 gare, sui tracciati di Monza (22-23 aprile), Spa-Francorchamps (27-28 maggio), Misano (15-16 luglio), Red Bull Ring (9-10 settembre), Le Castellet (7-8 ottobre) e Imola (28-29 ottobre).

Ogni incontro continuerà ad avere classifiche separate - con i concorrenti che potranno ottenere punti solo in un massimo di due gruppi, inclusa la Clio Cup Europe - per consentire ai contendenti di ciascuna serie di competere direttamente contro i loro principali rivali.

Un contesto unico e vantaggioso

Nel 2023, le diverse versioni della Clio Cup beneficeranno più che mai degli eccellenti standard organizzativi e dell'esperienza del reparto corse clienti di Viry-Châtillon e della Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé.

Questa esperienza, che ha reso la Clio Cup un successo per oltre tre decenni, offre ai concorrenti l'opportunità di mostrare il proprio talento con un prodotto ad alte prestazioni, affidabile e conveniente. Qualunque sia il loro livello, i concorrenti e le loro squadre beneficeranno di un contesto impareggiabile attraverso format sportivi e tecnici rigorosamente identici in tutti gli incontri per garantire la massima uguaglianza possibile tra tutti.

A questi elementi, che sono i tratti distintivi del trofeo monomarca più famoso, si aggiungerà un allettante montepremi, che sarà distribuito equamente e in modo ancor più capillare su tutte le gare, ma anche nelle diverse classifiche: assolute, Challenger e Gentlemen Drivers.

Grazie al supporto dei suoi partner Castrol, Michelin e Sabelt, la Clio Cup avrà in palio più di 270.000 € di premi in denaro, oltre a una nuovissima Clio Cup per il vincitore assoluto della Clio Cup Europe. Inoltre, i concorrenti continueranno ad avere diritto a una gamma di prodotti e servizi inclusi nella loro iscrizione.