Rovanperä e Toyota trionfano al Safari Rally Kenya 2024

Nel torrido paesaggio del Safari Rally Kenya, Kalle Rovanperä e il suo fedele co-pilota Jonne Halttunen hanno scritto un altro capitolo nella storia del World Rally Championship, sigillando una vittoria memorabile.

La coppia finlandese, al volante della loro Toyota GR Yaris, ha dominato l'evento fin dalle prime fasi, dimostrando un'imbattibile sinergia di velocità e affidabilità.

Venerdì, la competizione è iniziata con Rovanperä che ha preso immediatamente il comando, vincendo ogni tappa nella regione rocciosa intorno al lago Naivasha. Questo gli ha permesso di costruire un vantaggio significativo sui suoi rivali, che ha sapientemente gestito nel corso del weekend, nonostante i numerosi ostacoli che il difficile terreno keniota ha presentato.

Il successo di Rovanperä non è stato solamente personale. Takamoto Katsuta, anch'egli al volante di una Toyota GR Yaris, ha completato un formidabile 1-2 per il marchio giapponese, estendendo così il vantaggio di Toyota nel campionato dei produttori. Adrien Fourmaux, guidando un’agguerrita M-Sport Ford Puma, ha conquistato il podio, aggiungendo ulteriore eccitazione alla gara con una performance notevole che gli ha assicurato il secondo podio consecutivo.

La competizione non è stata priva di sfide per molti dei top driver. Problemi meccanici e danni alle gomme hanno afflitto diversi team, dimostrando ancora una volta l'inarrestabile durezza del Safari Rally. Elfyn Evans, partito forte, ha visto svanire le sue speranze di podio a causa di problemi di pneumatici, finendo quarto. Thierry Neuville, malgrado gli ostacoli, ha mantenuto la testa del campionato piloti, segno della sua costanza e abilità di navigare le insidie di una delle gare più impegnative del calendario WRC.

La vittoria di Rovanperä è un tributo al suo straordinario talento e alla solida prestazione del team Toyota, riaffermando il loro dominio in uno degli eventi più iconici e sfidanti del motorsport mondiale. Con questa vittoria, Rovanperä non solo celebra il suo dodicesimo trionfo in carriera ma anche solidifica la sua reputazione come uno dei piloti più brillanti e resilienti della sua generazione.

Mentre il WRC si prepara per il prossimo appuntamento sull'asfalto croato, il Safari Rally Kenya 2024 rimarrà impresso nella memoria come una testimonianza della passione, della determinazione e dello spirito indomito che definiscono il cuore pulsante del rally mondiale.