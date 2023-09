Rowland e Fenestraz, i piloti Nissan per la Stagione 10 di formula E

Rowland ha già gareggiato in passato per Nissan nelle Stagioni 5, 6 e 7, a partire dal 2018, anno di debutto di Nissan in Formula E.

Tre campionati in cui il pilota ha ottenuto cinque pole position, cinque podi e una vittoria all’E-Prix di Berlino nel 2020. Prima di entrare in Formula E, Rowland ha gareggiato in altre serie, ottenendo un titolo di Formula Renault 3.5 Series nel 2015 e un terzo posto nel campionato FIA di Formula 2 nel 2017.

Sacha Fenestraz, dopo un anno da esordiente in Formula E, continua la sua avventura sportiva con il Team Nissan. Nel corso della stagione appena conclusa, Fenestraz si è distinto per il giro più veloce di sempre in Formula E - che gli è valso la pole position all’E-Prix di Città del Capo - e il giro più veloce nella gara di Monaco.

La Stagione 10 di Formula E sarà la più importante di sempre, con ben 17 gare in programma, tra cui il primo E-Prix in Giappone, che si terrà a Tokyo il 30 marzo 2024. I test pre-stagionali si svolgeranno a Valencia dal 23 al 27 ottobre, in vista della gara di apertura del campionato a Città del Messico il 13 gennaio 2024.

Tommaso Volpe, Managing Director e General Manager del Nissan Formula E Team ha dichiarato: “Diamo il bentornato a Oliver, di cui conosciamo il talento e l’esperienza e siamo certi che contribuirà significativamente al successo di tutta la squadra. Farà coppia con Sacha, che nella scorsa stagione ha dimostrato il suo potenziale e ottime prestazioni in qualifica. Stiamo lavorando molto per prepararci al meglio alla nuova Stagione, fin dalla prima gara a Città del Messico. Questo sarà il nostro secondo anno come Nissan Formula E Team, siamo cresciuti molto e cercheremo di fare ancora meglio”.

“Ringraziamo Norman Nato per l’impegno e il contributo fornito durante tutta la Stagione 9. Le sue ottime prestazioni nelle ultime gare dell'anno ci hanno permesso di migliorare la nostra posizione finale nella classifica a squadre. È stato un piacere lavorare con Norman e gli auguriamo il meglio per la sua carriera futura”.

Oliver Rowland, pilota Nissan Formula E Team ha commentato: “Sono davvero emozionato. In Nissan è partita la mia avventura in Formula E e ora è come tornare a casa. La squadra ha fatto un ottimo percorso nell'ultimo anno, con prestazioni sempre migliori. Sacha ha dimostrato una velocità incredibile nella sua prima stagione e sono certo che creeremo una coppia forte e affiatata. Non vedo l'ora di tornare in pista.”

Sacha Fenestraz, pilota Nissan Formula E Team ha dichiarato: “Sono entusiasta di continuare la mia esperienza sportiva nel Nissan Formula E Team. Questo sarà il mio secondo anno nel campionato e puntiamo a partire subito con il piede giusto. Sono felice di fare coppia con Oliver. Conosce gran parte del team, quindi sono sicuro che si ambienterà rapidamente e che lavoreremo bene insieme. Sono impaziente di tornare a gareggiare per un altro grande anno insieme a Nissan.”