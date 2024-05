Targa Florio, Crugnola e Ometto su Citroen dominano il primo giorno di gara

La 108^ edizione della Targa Florio ha preso il via con Andrea Crugnola e Pietro Ometto che hanno mostrato una superiorità impressionante sin dalle prime battute.

I campioni in carica, a bordo della loro Citroen C3 di F.P.F Sport gommata Pirelli, hanno conquistato tutte e tre le prove speciali della giornata, inclusa la power stage "La Generosa", posizionandosi in testa con un vantaggio di 3.1 secondi e guadagnando punti preziosi per il campionato.

Il duo Basso-Granai su Toyota GR Yaris non ha dato tregua, terminando la giornata a un soffio dal leader. La loro performance è stata eccezionale, soprattutto nella seconda prova speciale "Scillato", dove hanno chiuso a soli un decimo di secondo da Crugnola. Il loro impegno costante dimostra la qualità e il livello di competizione che caratterizza il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco.

Nel frattempo, la lotta per il podio si è intensificata con il pilota Giacomo Scattolon e il suo navigatore Gabriele Zanni, che hanno scalato la classifica fino a raggiungere la vetta del Campionato Italiano Rally Promozione, grazie a tempi eccellenti nelle prove e 1.5 punti aggiuntivi dalla power stage.

Il Campionato Italiano Assoluto Rally Due Ruote Motrici ha visto emergere nuovi protagonisti come Christopher Lucchesi e Enrico Bracchi, che hanno preso il comando dopo un'ottima prestazione sulla prova speciale "Scillato". La loro leadership, tuttavia, è minacciata da Gianandrea Pisani e Massimo Moriconi, che li seguono da vicino.

Con altre sei prove speciali previste per la seconda giornata, tra cui ripetizioni di "Targa", "Scillato-Polizzi" e "Geraci-Castelbuono", la competizione promette di essere entusiasmante. L'evento sarà coperto in diretta da ACI Sport TV, con il gran finale previsto in Piazza Duomo a Termini Imerese, dove il vincitore della storica corsa sarà celebrato.