Team Peugeot TotalEnergies Rivela Piloti e Nuovi Equipaggi per la Stagione 24'

Il Team Peugeot TotalEnergies sta preparando la sua partecipazione al FIA World Endurance Championship (WEC) 2024, che inizierà con il prologo ufficiale in Qatar il 24-25 febbraio.

Dopo l'ingresso di Stoffel Vandoorne nello scorso anno, il team ha rivisto la squadra dei piloti delle due vetture PEUGEOT 9X8 iscritte al WEC, focalizzandosi su miglioramenti dettagliati in vista di una stagione altamente competitiva. Malthe Jakobsen, pilota di riserva del team, continuerà la sua crescita con il team dopo essere stato nominato Official Junior Driver nel 2023.

Dopo il prologo, i piloti del Team Peugeot TotalEnergies si preparano per la gara di apertura della stagione il 2 marzo, sempre in Qatar, affrontando con determinazione il primo round del FIA World Endurance Championship 2024.

Olivier Jansonnie – Direttore Tecnico Peugeot Sport: "Lo standard nel FIA WEC è tale che non ci si può permettere di trascurare nessun aspetto e quindi abbiamo lavorato durante l'off-season per cercare di migliorare ovunque possibile. La composizione degli equipaggi è un pezzo importante del puzzle e dopo aver studiato i dati di gara e di prova, abbiamo messo a punto le aquadre. Siamo fortunati ad avere sei piloti di grande talento, quindi abbiamo deciso di ottimizzare ogni vettura raggruppando i piloti in base alle loro preferenze di set-up, con l'obiettivo di offrire prestazioni migliori".