Thierry Neuville in testa al Rally Monte-Carlo: Toyota domina nelle prestazioni, ma il belga comanda

Il 93° Rally Monte-Carlo è iniziato con emozioni forti e colpi di scena già dalla prima serata.

Thierry Neuville, campione del mondo in carica al volante della sua Hyundai, ha chiuso al comando giovedì sera, al termine delle prime tre speciali, confermando la sua costanza in una competizione che non ha mai vinto ma in cui è sempre stato tra i protagonisti.

Le prestazioni pure, tuttavia, sono state monopolizzate da Toyota, che ha dominato le prime tre prove con i suoi piloti di punta. Sébastien Ogier, otto volte vincitore a Monte-Carlo, ha firmato i due migliori tempi nelle prime due prove speciali (ES1 e ES2). Il terzo tempo scratch è andato invece a Elfyn Evans, vicecampione del mondo, che ha brillato nell’ultima speciale della serata tra Avangon e Notre-Dame-du-Laus (ES3, 13,97 km).

“Non avevo fiducia nei primi due tratti, ma nel terzo è andata decisamente meglio”, ha commentato Evans al punto di sosta. Il pilota gallese ha chiuso con un vantaggio di 5,4 secondi su Neuville e di 10,7 su Kalle Rovanperä, dimostrando grande abilità su un percorso breve ma molto insidioso.

Non è mancato il brivido per Sébastien Ogier, che ha commesso un piccolo errore che ha rischiato di compromettere la sua serata. “Non pensavo che sarebbe stato così scivoloso. Sono stato sorpreso, ma per fortuna me la sono cavata”, ha ammesso il campione francese, che ha perso 23,5 secondi su Evans nella terza speciale. Un errore in frenata lo ha portato vicino a un terrapieno, ma la sua esperienza lo ha aiutato a recuperare e a evitare il peggio.

Le condizioni stradali, come sempre a Monte-Carlo, hanno giocato un ruolo cruciale, complicando le scelte dei piloti e dei team. La variabilità del fondo stradale, spesso sporco e ghiacciato, ha reso la serata particolarmente insidiosa.

Neuville, dal canto suo, ha mostrato serietà e determinazione, sfruttando al meglio la sua capacità di gestione. Il belga si è piazzato in testa alla classifica generale, ma la sfida resta aperta, con Toyota pronta a lottare per il recupero nelle prossime tappe.