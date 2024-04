Torna l'Alpine Esports Series 2024: sfide e innovazioni

L'Alpine Esports annuncia con entusiasmo il ritorno dell'Alpine Esports Series per il quarto anno consecutivo,

una competizione che promette di raccogliere l'eredità delle stagioni precedenti, ampliando il panorama dell'esports automobilistico. Questa edizione 2024 vedrà i sim racer sfidarsi in uno dei simulatori di guida più realistici del momento, Assetto Corsa Competizione, prendendo il volante delle esclusive A110 GT4 personalizzate.

La competizione inizia con una fase di qualifica aperta dal 9 al 22 aprile, durante la quale i piloti si cimenteranno in una gara contro il tempo nell'evento speciale disponibile online. Questa fase iniziale servirà a selezionare i trenta concorrenti più veloci che si sfideranno poi in tre emozionanti round su Simracing.GP. Questi eventi si svolgeranno su circuiti iconici quali Mount Panorama, Laguna Seca e Misano, rispettivamente il 2, il 16 e il 30 maggio, trasformando ogni gara in un imperdibile appuntamento per gli appassionati del sim racing.

Una delle novità più attese di questa stagione riguarda l'introduzione di tre nuove livree realizzate dai partner della serie: Gentle Mates, Moser & Cie e MNTN, che aggiungeranno un ulteriore elemento di novità e competizione.

Guardando al passato, la stagione 2023 ha visto un'entusiasmante partecipazione di oltre 2.000 sim racer, con Dennis Schöniger che ha conquistato la vittoria finale, accumulando un totale di 91 punti nei tre eventi e guadagnando premi in denaro e esperienze esclusive.

La nuova stagione vede anche il ritorno di volti noti e apprezzati nel panorama del sim racing: Thom THOMB Brouwer, l'ambasciatore che condividerà la sua passione e competenza, affiancato da GEORGE MORGAN, celebre per la sua esperienza come commentatore in eventi di prestigio, e Joshua JGM Griffin-Meek, che completerà il team con la sua conoscenza approfondita del settore.

Con una combinazione di talento, passione e innovazione tecnologica, l'Alpine Esports Series 2024 si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di esports e sim racing, promettendo di offrire momenti di puro divertimento, competizione acerrima e, soprattutto, la possibilità di confrontarsi con alcuni dei migliori sim racer a livello mondiale.