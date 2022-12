Un anno di successi per Alpine A110 R-GT

Ci sono scelte che vanno da sé. Come quella di sviluppare un’A110 per i rally, un’idea che si è fatta strada in modo del tutto naturale in Signatech-Alpine.

Sulla scia delle A110 Cup e A110 GT, che permettono ai piloti privati di sfruttare le doti dinamiche dell’A110 su circuito, era inevitabile pensare anche a una versione dedicata ai rally.

Forza con le vittorie!

La stagione 2022 ha dimostrato in modo eclatante che questo approccio era giusto. Giudicate voi stessi: l’equipaggio composto da Cédric Robert-Matthieu Duval, imbattuto per tutta la stagione, si è aggiudicato il Campionato di Francia Rally 2 ruote motrici, mentre Raphaël Astier e il suo copilota Frédéric Vauclare hanno vinto la Coppa FIA R-GT a livello internazionale!

Quest’ondata di successi ha riportato alla memoria bellissimi ricordi: quelli della Berlinetta, partita alla conquista dei più grandi rally mondiali alla fine degli anni 1960 e all’inizio degli anni 1970. «Queste immagini, che hanno segnato un’intera generazione, sono le prime che mi sono venute in mente, quando ho cominciato a lavorare sul progetto tecnico dell’Alpine R-GT», ci confida Lionel Chevalier, Direttore Tecnico di Signatech-Alpine. «Mi sono detto: Devi essere all’altezza di ciò che hanno fatto i tuoi predecessori. E l’asticella era molto alta, è vero! Ti mette un po’ di pressione…»

Adattamenti necessari

Bisogna riconoscere che le ottime caratteristiche intrinseche del modello di serie dell’A110 costituiscono una base di partenza ideale per farne una degna erede della gloriosa antenata: «La Berlinetta era famosa per la leggerezza e l’agilità, rese possibili dal ricorso alla scocca in fibra di vetro», ricorda l’ingegnere francese. « L’attuale A110 raggiunge lo stesso risultato, ma con altre tecnologie, come il telaio in alluminio. »

Dall’esterno, solo l’alettone posteriore distingue la R-GT dal modello di serie. « È stata una decisione consapevole quella di assimilare l’auto da rally al modello di serie », ha confermato Lionel Chevalier. «Ma, sotto la carrozzeria, si sono resi necessari alcuni adattamenti. Ad esempio, abbiamo dovuto affrontare la questione della rigidità. Nei rally, le auto corrono su strada, naturalmente, ma a volte anche un po’ fuori strada, quando i piloti tagliano le curve, ad esempio. Allo stesso modo, il profilo delle strade presenta a volta compressioni che non ci sono su pista. Abbiamo, così, dovuto adattare la rigidità dell’auto tenendo conto delle specificità del telaio in alluminio su cui non si possono effettuare saldature.»

Visto che la R-GT era destinata a piloti privati con vari livelli di esperienza, sono stati fatti grandi sforzi per renderla accessibile a tutti. «A tal fine, abbiamo adottato un sistema antislittamento, tanto più utile se l’auto ha solo due ruote motrici», ci svela Lionel Chevalier. «Secondo i settaggi prescelti, il pilota potrà facilmente trasmettere a terra tutta la potenza disponibile. Poi abbiamo apportato un’innovazione, integrando nella R-GT un sistema ABS appositamente sviluppato per le gare con il nostro partner Bosch. L’ABS aiuta tantissimo il pilota a sentirsi a proprio agio nelle frenate, indipendentemente dalle condizioni di aderenza, senza temere che si blocchino le ruote anteriori. Queste due funzioni sono facilmente regolabili dal volante, che proviene direttamente dal mondo delle gare. I numerosi pulsanti e le altre manopole permettono di accedere facilmente a tutte le funzioni dell’auto e ai suoi settaggi», ha precisato il Direttore Tecnico di Signatech-Alpine.