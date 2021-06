WRC, Ogier si aggiudica il Rally d’Italia Sardegna

Era partito sconfitto, convinto che la posizione di partenza lo avrebbe pesantemente penalizzato ed invece Sébastien Ogier si è presentato per l’ultima giornata di gara in Sardegna con la consapevolezza di poter amministrare il proprio vantaggio e così ha fatto. Il francese, visibilmente emozionato al traguardo, si è portato a casa il Rally di Sardegna, seguito da a 46” da Elfyn Evans, al top nelle PS 17 e 19. Festa grande quindi per la Toyota Gazoo Racing che ha fatto doppietta davanti alla Hyundai di Thierry Neuville, grato al team per averlo assistito dopo un disastroso round del Portogallo in cui aveva pesantemente danneggiato l’auto e autore di due scratch nella PS 18 e nella Power Stage.

Quarto e sempre più in crescita Takamoto Katsuta su Yaris, quindi a 9’31 Jari Huttunen, trionfatore tra le WRC2. Il finlandese ha accusato noie ai freni nella PS19, ma è comunque riuscito a tenere a bada la Citroen C3 R5 di Mads Ostberg e Torstein Eriksen.L’equipaggio norvegese è stato protagonista di una domenica piuttosto tesa e con i nervi a fior di pelle per aver bucato una gomma nella PS 18 e in seguito per il ripresentarsi del problema all’impianto frenante che pensava di aver risolto.

Settimi Yohan Rossel e Alexandre Coria su C3 R5, vincitori tra le WRC3, quindi la Skoda Fabia Rally 2 EVO di Pepe Lopez e a 11’26 la C3 R5 di Jan Solans. Chiude il gruppo dei 10 la Skoda Fabia Rally 2 EVO di Marco Bulacia, vittima di un cappottamento nella speciale 18.

Rientrati con la formula del Super Rally le Hyundai di Dani Sordo e Ott Tänak hanno terminato rispettivamente al diciassettesimo e al ventitreesimo posto.

Classifica Rally d’Italia Sardegna 2021:

1 Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC

2 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota Yaris WRC +00:46.0

3 Neuville Thierry/ Wydaeghe M. Hyundai i20 Coupe WRC +01:05.2

4 Katsuta T./ Barritt Daniel Toyota Yaris WRC +06:11.2

5 Huttunen Jari/ Lukka Mikko Hyundai i20 R5 +09:31.7

6 Østberg Mads/ Eriksen T. Citroën C3 Rally2 +09:39.2

7 Rossel Yohan/ Coria Alexandre Citroën C3 Rally2 +10:37.7

8 López J./ Vallejo Diego Škoda Fabia Rally2 Evo +11:03.7

9 Solans Jan/ Sanjuán R. Citroën C3 Rally2 +11:26.3

10 Bulacia Marco/ Der Ohannesian M. Škoda Fabia Rally2 Evo +11:34

RMMedia