WRC, Rally d’Estonia, Rovanperä allunga dopo 18 PS

Nella giornata che ha visto la Hyundai di uno scatenato Ott Tänak, rientrato con la formula del Super Rally dopo il ritiro di venerdì mattina e attualmente 31esimo, firmare le PS 12,13,14, 15 e 16, Kalle Rovanper ha aggiunto un mattoncino in più per la conquista del Rally d’Estonia. Autore del miglior crono nella prova inaugurale di questo sabato, il finnico della Toyota, ha chiuso con 50” di vantaggio sulla i20 di Craig Breen, attento a non commettere errori, e di un 1’20 sull’altra Hyundai di Thierry Neuville, al top nella speciale 17 e interessato soltanto a precedere Sébastien Ogier.

E proprio il francese della Toyota ha terminato in quarta piazza dopo aver lasciato il segno nella PS18, in bagarre con il compagno di squadra Elfyn Evans.

Sesto a 6’14 Teemu Suninen su Ford Fiesta, alle prese con qualche noia di motore e di cambio, quindi a 7’32 la i20 di di Pierre-Louis Loubet, rallentato da un’incomprensione con il proprio navigatore nello stage 17.

Ottavo a 8’15 il leader tra le WRC3 Alexey Lukyanuk su Skoda Fabia Rally 2 EVO davanti alla vettura gemella di Andreas Mikkelsen, al comando tra le WRC2.

A chiudere il gruppo dei 10 la Citroen C3 R5 di Mads Ostberg e Torstein Eriksen, di nuovo protagonisti di una foratura.

Classifica Rally d’Estonia dopo la PS 18:

1 Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC

2 Breen Craig/ Nagle Paul Hyundai i20 Coupe WRC +00’50”7

3 Neuville Thierry/ Wydaeghe M. Hyundai i20 Coupe WRC +01’20”9

4 Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC +01’38”8

5 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota Yaris WRC +02’02”2

6 Suninen Teemu/ Markkula Mikko Ford Fiesta WRC +06’14”3

7 Loubet P./ Haut-Labourdette F. Hyundai i20 Coupe WRC +07’32”5

8 Lukyanuk Alexey/ Fedorov Y. Škoda Fabia Rally2 Evo +08:15.9

9 Mikkelsen Andreas/ Fløene Ola Škoda Fabia Rally2 Evo +09’15”1

10 Østberg Mads/ Eriksen T. Citroën C3 Rally2 +09’41”0

RMMedia