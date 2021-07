WRC, Rally d’Estonia, Rovänpera detta il passo dopo 9 PS

Autore del miglior crono nelle PS 4,5,6,7 e 9 Kalle Rovanperä ha chiuso in vetta al gruppo la seconda giornata d’azione in Estonia. Il finlandese della Toyota Gazoo Racing ha dato prova di grande dimestichezza sulla terra veloce del Baltico, staccando di 8” un bravo Craig Breen. Dapprima rallentato dalla polvere, e quindi da una persona incredibilmente presente lungo la speciale 4, l’irlandese della Hyundai si è comunque distino nelle PS 3 e 8 precedendo il compagno di squadra Thierry Neuville. Il belga, che ha già accumulato un gap di 53”, ha dovuto far fronte a problemi di note, ad una foratura e ad una perdita di potenza, ma si è tuttavia definito soddisfatto.

Quarto a poco meno di un minuto Sébastien Ogier su Yaris, seguito dal collega di marca Elfyn Evans, in netta ripresa rispetto a giovedì sera malgrado un paio di sbavature e dalla Ford Fiesta di un prudente Teemu Suninen.

Settimo a 3’21 Pierre-Louis Loubet su i20, poi il leader tra le WRC3 Alexey Lukyanuk su Skoda Fabia Rally 2 EVO. Nona la vettura gemella di Andreas Mikkelsen, al comando tra le WRC2, quindi un’altra Fabia EVO, ovvero quella di Emil Lindohlm.

Terzo nella categoria cadetta e quattordicesimo assoluto l’equipaggio Citroen formato da Mads Ostberg e Torstein Eriksen, messo in crisi da una foratura nella PS 7 e dalla pioggia improvvisa nell’ultimo sforzo del giorno.

Da segnalare il ritiro della Hyundai di Ott Tänak nella PS 4 per una doppia gomma bucata e quello clamoroso del talento emergente della Toyota Takamoto Katsuta a causa dei forti dolori alla schiena lamentati dal suo navigatore Daniel Barritt in avvicinamento alla quinta speciale.

Classifica Rally d’Estonia dopo la PS9:

1 Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC

2 Breen Craig/ Nagle Paul Hyundai i20 Coupe WRC +00:08.5

3 Neuville Thierry/ Wydaeghe M. Hyundai i20 Coupe WRC +00:53.4

4 Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC +00:59.4

5 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota Yaris WRC +01:15.1

6 Suninen Teemu/ Markkula Mikko Ford Fiesta WRC +03:14.9

7 Loubet P./ Haut-Labourdette F. Hyundai i20 Coupe WRC +03:21.5

8 Lukyanuk Alexey/ Fedorov Y. Škoda Fabia Rally2 Evo +03:45.0

9 Mikkelsen Andreas/ Fløene Ola Škoda Fabia Rally2 Evo +04:04.9

10 Lindholm Emil/ Hämäläinen R. Škoda Fabia Rally2 Evo +04:29.6

RMMedia