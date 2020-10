WRC, Rally d’Italia Sardegna, Bulacia chiude 11° con la C3 R5

Il Rally d’Italia Sardegna si è concluso con una top 10 sfiorata per la Citroen di Marco Bulacia e Marcelo Der Ohannesian. L’equipaggio boliviano ha terminato all’undicesimo posto assoluto, al terzo tra le WRC3. Per quanto riguarda invece Mads Ostberg e Torstein Eriksen, a causa dei problemi del venerdì si sono dovuti accontentare della quattordicesima posizione complessiva, la quarta tra le WRC2.

A vincere la corsa è stato Dani Sordo che questa domenica si è limitato a controllare il recupero del compagno di Hyundai Thierry Neuville, autore dello scratch nella PS 14 e staccato di appena 5”.

Sul podio con loro il francese della Toyota Sébastien Ogier, che si è portato a casa le PS 13 e 15 avvicinandosi al leader della generale Elfyn Evans con 97 punti contro i 111 del gallese, giunto alle sue spalle dopo aver faticato per l’intero weekend.

Quinto Temmu Suninen con l’unica Ford Fiesta superstite a precedere l’iridato in carica Ott T nak, mai brillante ma perlomeno capace di dare la zampata nella Power Stage che gli ha garantito di ridurre al minimo i danni. Settimo Pierre-Louis Loubet con la i20, cauto per via delle tante noie tecniche accusate sabato, quindi Jari Huttunen con la i20 R5, dominatore tra le WRC3 e Kajetan Kajetanowicz, vittima di una foratura nella speciale finale.

A chiudere il gruppo dei dieci Pontus Tidemand su Skoda Fabia Rally 2 EVO, al trionfo tra le WRC2.

Da segnalare la 25esima piazza di Gu Greensmith su Ford Fiesta, rallentato da diverse defaillance meccaniche.

Classifica Rally d’Italia Sardegna 2020:

1 Sordo Dani/ Del Barrio C. Hyundai i20 Coupe WRC

2 Neuville Thierry/ Gilsoul Nicolas Hyundai i20 Coupe WRC +00:05.1

3 Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC +00:06.1

4 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota Yaris WRC +01:02.3

5 Suninen Teemu/ Lehtinen Jarmo Ford Fiesta WRC +01:33.9

6 Tänak Ott/ Järveoja M. Hyundai i20 Coupe WRC +02:27.5

7 Loubet P./ Landais Vincent Hyundai i20 Coupe WRC +04:43.8

8 Huttunen Jari/ Lukka Mikko Hyundai i20 R5 +08:41.7

9 Kajetanowicz K./ Szczepaniak M. Škoda Fabia Rally2 Evo +10:02.9

10 Tidemand Pontus/ Barth Patrik Škoda Fabia Rally2 Evo +10:20.9

