WRC, Rally d’Italia Sardegna, Bulacia il miglior pilota Citroen dopo 12 PS

Il Rally d’Italia Sardegna non si sta rivelando particolarmente semplice per la Citroen. Dopo 12 speciali la migliore C3 R5 è quella di Marco Bulacia-Marcelo de Der Ohannesian, tredicesimi assoluti e terzi nella categoria WRC3. Lento invece il recupero di Mads Ostberg – Torstein Eriksen, venerdì in forte difficoltà per cause meccaniche e oggi capaci di scalare una decina di posizioni fino alla sedicesima, la quarta tra le WRC2.

Al comando della gara uno scatenato Dani Sordo su Hyundai che, malgrado il brivido provato nella PS7 quando si è visto attraversare la strada da una mucca, è andato full gas firmando le PS8 e 12.

Alle spalle dell’iberico, staccata di 27”4, la Toyota di Sébastien Ogier, autore di un errore nella PS10, ma velocissimo nella 7, nella 9 e nella 11. Terzo nonostante qualche preoccupazione a livello di gomme e una prova non impeccabile Thierry Neuville su i20, quindi il leader della generale Eflyn Evans su Toyota a ben 58”4, poi l’unica Ford Fiesta rimasta in corsa, ovvero quella di Teemu Suninen e la Toyota del campione in carica Ott Tänak, mai davvero competitivo al volante della sua i20.

Piuttosto tribolata la tappa del collega di marca Pierre-Louis Loubet tra forature e pezzi persi dopo qualche contatto, a precedere la Hyundai R5 di Jari Huttunen, al top nel WRC3 dopo il ritiro di Oliver Solberg. Chiudono il gruppo le Skoda Fabia Rally 2 EVO di Kajetan Kajetanowicz e dello svedese Pontus Tidemand, al vertice della serie cadetta.

Classifica dopo la PS12

1 Sordo Dani/ Del Barrio C. Hyundai i20 Coupe WRC

2 Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC +00:27.4

3 Neuville Thierry/ Gilsoul Nicolas Hyundai i20 Coupe WRC +00:28.9

4 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota Yaris WRC +00:58.4

5 Suninen Teemu/ Lehtinen Jarmo Ford Fiesta WRC +01:06.9

6 Tänak Ott/ Järveoja M. Hyundai i20 Coupe WRC +02:25.3

7 Loubet P./ Landais Vincent Hyundai i20 Coupe WRC +03:37.0

8 Huttunen Jari/ Lukka Mikko Hyundai i20 R5 +06:58.7

9 Kajetanowicz K./ Szczepaniak M. Škoda Fabia Rally2 Evo +07:09.2

10 Tidemand Pontus/ Barth Patrik Škoda Fabia Rally2 Evo +07:48.1

