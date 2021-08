WRC, Rally del Belgio, Dopo 16 PS Neuville è ancora al commando

Tra le WRC3 continua a comandare la C3 R5 del francese Rossel

Si è aggiudicato le PS 12, 14 e 16 confermando la propria leadership nella gara di casa. Thierry Neuville si sta gestendo molto bene sulle strade di Ypres e salvo imprevisti dell’ultima ora, domani arriverà la doppietta per la Hyundai visto il secondo posto di un solido Craig Breen, distante appena 10” dal collega di marca e sabato autore degli scratch nelle speciali 9 e 10.

Terzo al posto dell’altro alfiere del team coreano Ott Tänak, vittima di una foratura nel corso della PS 9 e precipitato in sesta piazza, Elfyn Evans su Toyota, il migliore nello stage 11 e protagonista di un momento da brivido nel penultimo tratto di giornata.

Quarta a 45”7 la Yaris di Kalle Rovanperä, prudente e attento a non commettere errori, a precedere quella di Sébastien Ogier, subito alle sue spalle e velocissimo sulle PS 13 e 15.

Settimo il pilota locale Sébastien Bedoret su Skoda Fabia Rally 2 EVO, seguito dall’equipaggio al vertice della classifica provvisoria WRC3 Yohan Rossel – Alexandre Coria su Citroen C3 R5.

Nona la Skoda Fabia Rally 2 EVO di Pieter Jan Michiel, quindi la Volkswagen Polo GTi R5 di Vincent Verschueren.

Tanti i ritiri che si sono verificati nella tappa. Nella PS 9 il transalpino della Hyundai Pierre-Louis Loubet è finito in un fossato. Una speciale dopo è toccato a Takamoto Katsuta uscire in uno spettacolare l’incidente, con tanto di palo della luce tirato giù dalla sua Toyota. Infine out la Ford Fiesta di Gus Greensmith, ko nella PS 16 dopo una toccata, ma già in difficoltà per problemi all’intercom.

Classifica Rally del Belgio dopo la PS 16:

1 Neuville Thierry/ Wydaeghe M. Hyundai i20 Coupe WRC

2 Breen Craig/ Nagle Paul Hyundai i20 Coupe WRC +00.10”1

3 Evans Elfyn/ Martin Scott E +00.42”4

4 Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC +00.45”7

5 Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC +00.46”7

6 Tänak Ott/ Järveoja M. Hyundai i20 Coupe WRC +03’55”2

7 Bedoret S./ Gilbert F. Škoda Fabia Rally2 Evo +10’39”9

8 Rossel Yohan/ Coria Alexandre Citroën C3 Rally2 +10’40”8

9 Cracco P./ Vermeulen J. Škoda Fabia Rally2 Evo +11’03”2

10 Verschueren V./ Cuvelier Filip Volkswagen Polo Gti R5 +11’’34”8

RMMedia