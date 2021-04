WRC, Rally di Croazia, La Hyundai di Neuville al comando dopo 8 PS

Si è aggiudicato le PS 1,2 e 4. Tanto è bastato a Thierry Neuville per chiudere la prima giornata nella bella Croazia in testa al gruppo. Il belga della Hyundai ha dimostrato di aver superato i problemi di comunicazione con il nuovo navigatore Wydaeghe e da subito si è mostrato a proprio agio sulle strade di questa gara inedita, non fosse per un testacoda lungo il quinto tratto e un brivido nell’ultima speciale. Come lui particolarmente in forma Sébastien Ogier. Il sette volte iridato della Toyota, risultato il migliore nella PS3, si è messo in mostra soprattutto nei passaggi pomeridiani portandosi a casa le PS 6, 7 e 8.

A fare da spettatore decisamente interessato Elfyn Evans, staccato di appena 8” dal leader provvisorio. Invece cauto a non sbagliare su un fondo particolarmente insidioso Ott Tänak ha terminato a 31” dopo aver apportato diverse modifiche alla sua i20 in pausa pranzo.

Quinto a 54”8 il compagno di squadra dell’estone Craig Breen, come sempre in versione diesel. Sesta la Ford Fiesta di Adrien Fourmaux, autore di qualche sbavatura, ma comunque bravo a gestirsi. Alle sue spalle Gus Greensmith pure lui su Fiesta, attento a non correre rischi inutili, quindi Pierre Louis Loubet su Hyundai i20, non particolarmente soddisfatto della sua performance e Takamoto Katusta a 2’23. Il nipponico della Yaris, ha intervallato buona velocità a qualche scivolone, come nella PS3 quando è stato ingannato da una nota mal compresa.

Decimi a 3’17 Mads Ostberg e Torstein Eriksen su Citroen C3 Rally 2, al top tra le WRC2. L’equipaggio norvegese ha finora avuto la meglio sulla Volkswagen Polo Gti R5 di Nikolay Gryzin, con cui ha a lungo duellato.

Nel WRC3 guidano Yohan Rossel e Alexandre Coria pure loro su C3 Rally 2.

Da segnalare l’incidente nella PS1 del pilota Toyota Kalle Rovanperä, impossibilitato a proseguire.

Classifica Rally di Croazia dopo la PS8:

Neuville/ Wydaeghe Hyundai i20 Coupe Ogier/Ingrassia Toyota Yaris +7”7 Evans/Martin Toyota Yaris +8” Tänak/Järveoja Hyundai i20 Coupe +31”9 Breen/Nagle Hyudai i20 Coupe +54”8 Fourmaux/Jamoul Ford Fiesta +1’14” Greensmith/Patterson Ford Fiesta +1’21” Loubet/Landais Hyundai i20 Coupe Katsuta/Barritt Toyota Yaris +2’23” Ostberg/Eriksen Citroen C3 Rally 2 +3’17”

(RMMedia)