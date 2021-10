WRC, Rally di Finlandia, Evans scatenato dopo 15 PS

Nel WRC2 la Polo GTi R5 di Suninen continua a comandare sulla C3 R5 di Ostberg

La seconda giornata di azione sui veloci sterrati finlandesi ha premiato Elfyn Evans. Partito in quarta, o forse in quinta, il gallese ha davvero spremuto la sua Yaris portandosi a casa tutte le PS del mattino e la penultima del passaggio pomeridiano. Alle sue spalle, staccato di 9” Ott Tänak su i20, pure lui in gran forma tanto da monopolizzare le speciali lasciate libere dal colleghe. Terzo a 19” il leader della prima ora, nonché compagno di squadra dell’estone Craig Breen, deluso per non essere stato in grado di mantenersi al vertice.

Quarto un ottimo Esapekka Lappi, tornato per l’occasione al volante della Yaris. Quinto a 1’23 Sébastien Ogier anche lui su Toyota, ormai proiettato alla Power Stage come obiettivo del weekend.

A 4’16 la Ford Fiesta di Gus Greensmith, soddisfatto della sua performance tanto quanto il team-mate Adrien Fourmaux a 5’31.

Ottavo e al top tra le WRC2 Teemu Suninen su Volkswagen Polo GTi R5, davanti per otto secondi alla Citroen C3 R5 di Mads Ostberg e Torstein Eriksen, rallentati da un feeling discontinuo con la loro vettura. A 8’55 dal vertice la Skoda Fabia Rally 2 EVO di Emil Lindholm, al comando tra le WRC3.

Da segnalare il ko per incidente nel corso della PS 8 del nipponico della Toyota Takamoto Katsuta, l’uscita di un’altra Yaris, quella dell’idolo locale Kalle Rovanperä nella PS 10, e il ritiro ad un solo stage dal fine tappa di Thierry Neuville per un problema ai fari della sua i20.

Classifica Rally di Finlandia dopo la PS 15:

1 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota Yaris WRC

2 Tänak Ott/ Järveoja M. Hyundai i20 Coupe WRC +00:09.1

3 Breen Craig/ Nagle Paul Hyundai i20 Coupe WRC +00:19.5

4 Lappi Esapekka/ Ferm Janne Toyota Yaris WRC +00:48.3

5 Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC +01:23.7

6 Greensmith Gus/ Patterson Chris Ford Fiesta WRC +04:16.9

7 Fourmaux Adrien/ Coria Alexandre Ford Fiesta WRC +05:31.5

8 Suninen Teemu/ Markkula Mikko Volkswagen Polo Gti R5 +08:21.4

9 Østberg Mads/ Eriksen T. Citroën C3 Rally2 +08:29.4

10 Lindholm Emil/ Hämäläinen R. Škoda Fabia Rally2 Evo +08:55.8

RMMEDIA