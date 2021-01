WRC, Rally di Montecarlo, La C3 di Camilli entra in top 10

Non è cambiato nulla rispetto a venerdì. Al termine della terza giornata di battaglia a Montecarlo, la C3 di Yohan Rossel – Benoit Fulcrand continua a comandare davanti a quelle di Yoann Bonato – Benjamin Boulloud, vittima di una foratura, e Nicolas Ciamin- Yannicke Roche per quanto riguarda il WRC3. Gli equipaggi transalpini hanno concluso rispettivamente al 12°, 14° e 15° posto assoluto.

Aiutati dal ritiro della Hyundai di Ott Tänak, giunto al traguardo della PS 10 su tre ruote, Eric Camilli e François –Xavier Buresi, sono invece risaliti in decima piazza complessiva, mentre si sono mantenuti in terza per quanto riguarda il WRC2.

A dettare il passo della corsa la Yaris di Sébastien Ogier. Autore del miglior tempo nella PS9, il sette volte iridato è stato punito dai commissari con una multa da 400 euro per non essersi allacciato bene il casco nel corso della PS10. Alle sue spalle staccato di 13” il compagno di squadra Elfyn Evans, il più rapido nella PS11, ma autore di qualche errore di troppo. A sigillare l’ottimo sabato della Toyota Gazoo Racing, la terza posizione di Kalle Rovanperä a 56”8. Il finlandese è stato però rallentato da un problema alle cuffie per cui non riusciva a sentire bene le note.

Quarto a 1’03 Thierry Neuville su i20, autore dello scratch nella PS 10, ma poi non perfetto nelle altre prove. Da segnalare che per il suo navigatore Martijn Wydaeghe è arrivata la stessa punizione toccata a Séb. Quinto a 2’11 il collega di marca Dani Sordo, mai davvero in gara.

Buon sesto a 4’43 Takamoto Katsuta su Yaris, a precedere il leader tra le WRC 2 Andreas Mikkelsen su Skoda Fabia Rally 2 EVO e Gus Greensmith su Ford Fiesta WRC Plus a 6’14, in difficoltà lungo l’ultimo tratto.

Infine, a 07’36, Adrien Fourmaux su Ford Fiesta R5 MkII, protagonista di una decima speciale complicata tra una gomma bucata e un testacoda.

Classifica Rally di Montecarlo dopo la PS 11:

1 Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC

2 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota Yaris WRC +00:13.0

3 Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC +00:56.8

4 Neuville Thierry/ Wydaeghe M. Hyundai i20 Coupe WRC +01:03.8

5 Sordo Dani/ Del Barrio C. Hyundai i20 Coupe WRC +02:11.3

6 Katsuta T./ Barritt Daniel Toyota Yaris WRC +04:43.1

7 Mikkelsen Andreas/ Fløene Ola Škoda Fabia Rally2 Evo +05:22.7

8 Greensmith Gus/ Edmondson E. Ford Fiesta WRC +06:14.6

9 Fourmaux Adrien/ Jamoul Renaud Ford Fiesta R5 MkII +07:36.5

10 Camilli Eric/ Buresi F. Citroën C3 Rally2 +07:54.1

(RM Media)