WRC, Rally di Monza, la Toyota di Evans al commando dopo 7 PS

Si è aggiudicato gli scratch nelle PS 2 e 5 ed è stato il più costante nella prima giornata d’azione al Rally di Monza. Per questo Elfyn Evans, ancora in lotta per il titolo, svetta in cima alla classifica provvisoria. Alle spalle, staccato di appena 1”4 il collega di Toyota Sébastien Ogier, ormai sempre più proiettato verso l’ottavo sigillo iridato, ma autore di un avvio di gara con qualche preoccupazione. Un po’ d’ansia l’ha vissuta anche Thierry Neuville su Hyundai, rallentato da noie ai freni e al cambio e comunque in grado di risultare il più rapido nella PS 6.

Quarto posto per Dani Sordo, velocissimo nella PS 7 grazie alle modifiche apportate sulla sua i20 dopo aver lottato con il sottosterzo, quindi a 54” un ottimo Oliver Solberg su Hyundai, giustamente soddisfatto della propria prestazione nonostante qualche sbavatura.

Sesto a 1’05 Takamoto Katsuta su Yaris, non perfetto e poco a suo agio al volante, poi Gus Greensmith, fresco di rinnovo con M-Sport e Teemu Suninen su Hyundai, deluso dalle proprie sensazioni alla guida.

Nono a 1’57 il talento finlandese della Toyota Kalle Rovanperä, interessato soltanto a portare a casa l’auto. Chiudono la top 10 Yohan Rossell e Jacques Renucci su Citroen C3 Rally, al vertice tra le WRC3.

Tra le WRC2 il miglior finora è Marco Bulacia su Skoda Fabia Rally 2 EVO, tredicesimo dell’assoluta.

Classifica Rally di Monza dopo la PS 7:

1 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota Yaris WRC

2 Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC +00:01.4

3 Neuville Thierry/ Wydaeghe M. Hyundai i20 Coupe WRC +00:21.6

4 Sordo Dani/ Carrera C. Hyundai i20 Coupe WRC +00:29.4

5 Solberg Oliver/ Edmondson E. Hyundai i20 Coupe WRC +00:54.1

6 Katsuta T./ Johnston Aaron Toyota Yaris WRC +01:05.5

7 Greensmith Gus/ Andersson Jonas Ford Fiesta WRC +01:26.4

8 Suninen Teemu/ Markkula Mikko Hyundai i20 Coupe WRC +01:35.0

9 Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC +01:57.3

10 Rossel Yohan/ Renucci J. Citroën C3 Rally2 +04:23.0

(RMMedia)