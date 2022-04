WRC, Rovanperä si aggiudica il Rally di Croazia

Degna di nota la terza piazza di Neuville malgrado tanta sfortuna

In un Rally di Croazia caratterizzato da condizioni autunnali tra fondo bagnato e nebbia, ad uscire vincitore è stato Kalle Rovanperä. Il pilota Toyota, per buona parte dell’evento al comando, è stato superato nell’ultima tappa da un solido Ott Tänak, ma grazie ad una prestazione mostruosa nella Power Stage si è portato a casa bonus e gara, rafforzando la propria leadership iridata.

Superate le noie all’ibrido l’estone della Hyundai ha dato vita ad una corsa gagliarda condita da due stratch. Tuttavia la vera impresa in terra balcanica l’ha messa in scena Thierry Neuville. Autore di un evento senz’altro imperfetto, il belga della i20 è stato vittima di diversi problemi tecnici. Il più eclatante presentatosi nel tratto di collegamento prima della PS4 che lo ha costretto a spingere l’auto per 800 metri con conseguenti penalità per il ritardo. Per lui comunque è arrivata anche la firma nelle speciali 8 e 12 e un risultato insperato viste le criticità incontrate.

Quarta piazza per la Puma di Craig Breen, a precedere le Yaris di Elfyn Evans, il migliore nella PS9, e di Takamoto Katsuta a 8’08.

Yohan Rossel su Citroen C3 Rally 2 si è aggiudicato la prova tra le WRC2, quindi un filotto di tre Skoda Fabia Rally 2 EVO di Kajetan Kajetanowicz, Emil Lindholm e Nikolay Gryazin.

Tra le WRC3 successo per la Ford Fiesta Rally 3 di Lauri Joona.

Soltanto quarantanovesimo uno scatenato Esapekka Lappi. Il finnico della Toyota si è incidentato nella prima giornata, ma rientrato con la formula del Rally 2, si è distinto per competitività.

Il venerdì è stato cruciale anche per il portacolori della Puma Pierre-Louis Loubet, vittima di tre forature nello spazio di due stage e alla fine quarantasettesimo.

Infine da segnalare l’uscita spettacolare di Oliver Solberg nel corso della PS9. Il figlio d’arte ha sbattuto contro un albero e il posteriore della sua i20 ha preso fuoco. Illeso l’equipaggio.

Classifica Rally di Croazia 2022:

1 Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota GR Yaris Rally1

2 Tänak Ott/ Järveoja M. Hyundai i20 N Rally1 +00:04.3

3 Neuville Thierry/ Wydaeghe M. Hyundai i20 N Rally1 +02:21.0

4 Breen Craig/ Nagle Paul Ford Puma Rally1 +03:07.3

5 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota GR Yaris Rally1 +03:46.0

6 Katsuta T./ Johnston Aaron Toyota GR Yaris Rally1 +08:08.5

7 Rossel Yohan/ Sarreaud V. Citroën C3 Rally2 +10:01.0

8 Kajetanowicz K./ Szczepaniak M. Škoda Fabia Rally2 Evo +11:01.2

9 Lindholm Emil/ Hämäläinen R. Škoda Fabia Rally2 Evo +11:11.9

10 Gryazin Nikolay/ Aleksandrov K. Škoda Fabia Rally2 Evo +11:48.5



