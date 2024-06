Naran Hyper-Coupé: solo 39 esemplari Unici da 2 milioni di Euro ciascuno

La Naran Automotive, la prima azienda di hypercar fondata da un intenditore di hypercar, presenterà la Naran hyper-coupé il 21 giugno ad Andermatt, in Svizzera.

Saranno costruite solo trentanove hyper-coupé Naran, ciascuna con un prezzo di partenza di 2 milioni di euro, caratterizzate da un livello di design e artigianato su misura raro. Ogni vettura sarà battezzata dal suo proprietario, offrendo agli acquirenti la libertà di personalizzare ogni singolo elemento della loro hypercar.

Una Filosofia di Sartorialità e Prestazioni

Naran Automotive, un atelier automobilistico guidato dal cliente, riflette nel suo approccio l'obiettivo di offrire esperienze impareggiabili durante tutto il percorso di acquisto, progettazione e guida. Questa hypercar è la prima immaginata da un intenditore e cliente di hypercar: Ameerh Naran, un imprenditore visionario di 38 anni proveniente dallo Zimbabwe, con una solida formazione in design e prodotti di lusso. Prima di fondare Naran Automotive nel 2017, Ameerh ha creato Vimana Private Jets, un leader nel trasporto mondiale VVIP.

Un Design Ispirato e Collaborativo

Le linee definite e lo stile aggressivo della Naran hyper-coupé, ispirato al mondo delle competizioni motoristiche, sono frutto della collaborazione tra Ameerh Naran e Jowyn Wong di WYN Design. Wong è già noto per le acclamate De Tomaso P72 e Apollo Intensa Emozione. Prima di fondare Naran Automotive, Ameerh ha tratto ispirazione dagli incontri con leggende del design automobilistico come Ian Callum e Adrian Hooydonk e il costruttore di auto speciali Horacio Pagani.

Innovazione e Artigianato

Naran Automotive è di proprietà e guidata da Ameerh, con un team di ingegneri, artigiani e project manager selezionati con esperienza presso aziende del calibro di McLaren e Aston Martin. Le operazioni di ingegneria sono distribuite tra Germania, Stati Uniti e Regno Unito.

L'hyper-coupé Naran promette di essere la quattro posti non elettrificata più veloce al mondo, grazie a un propulsore V8 biturbo da 5,0 litri che eroga una potenza mozzafiato di 1.000 CV. Realizzata a mano con materiali di lusso esclusivi, la vettura è progettata per offrire un’esperienza di guida estrema anche ai passeggeri, grazie ai due sedili aggiuntivi.

Personalizzazione Estrema

Ogni Naran hyper-coupé sarà un pezzo unico, commissionato in base alle preferenze specifiche del cliente. La vettura permette una personalizzazione quasi illimitata, con richieste che possono includere dettagli in marmo, granito e finiture in foglia d'oro. Il prototipo di lancio presenta una finitura esterna e un abitacolo in stile rubino, con accenti in almond gold. I materiali interni di prima qualità includono pelle italiana soft-touch, alluminio billet fresato a CNC e tessuti minimalisti tri-hue.

Presentazione Esclusiva

Il prototipo di lancio sarà presentato al Chedi di Andermatt durante l'esclusivo raduno del Supercar Owners Circle il 21 giugno 2024. Per prenotare una vettura, è richiesto un deposito di 350.000 euro.

La filosofia di Naran Automotive di lavorare a stretto contatto con i clienti e il suo impegno nell'uso di materiali artigianali, offrono ai proprietari l'opportunità di creare un'opera d'arte automobilistica assolutamente unica. La Naran hyper-coupé non solo rappresenta una rivoluzione nel design delle hypercar, ma incarna anche il sogno e la visione di Ameerh Naran, portando il lusso e le prestazioni a un livello senza precedenti.