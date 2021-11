Nilox è official partner del Jova Beach Party 2022

Nilox sara protagonista in qualità di Official Partner al Jova Beach Party 2022, il celebre tour estivo che a partire dal 2 luglio porterà la musica di Lorenzo Jovanotti in tutta Italia.

In ciascuna delle 21 tappe, i partecipanti potranno visitare lo stand di Nilox per scoprire l’ampia gamma di prodotti innovativi per la mobilità elettrica del brand, nonché ottenere gadget e sconti esclusivi. Sarà inoltre possibile testare con mano gli ultimi modelli delle e-bike e dei monopattini elettrici firmati Nilox, per comprendere appieno il senso della filosofia X-Drive, il concept dell’azienda che ne condensa tutta la volontà di innovare costantemente i propri prodotti, dettando un nuovo passo nel mondo della mobility e cercando sempre di superare e migliorare gli standard raggiunti in termini di affidabilità, tecnologia applicata e caratteristiche tecniche distintive, nell’ottica di offrire un’esperienza superiore.

“Siamo entusiasti di questa nuova partnership con Jova Beach Party 2022, che ci permette di sostenere e promuovere la passione per il divertimento, la leggerezza e la dinamicità, elementi chiave della nostra mission e che si riflettono nel nostro pay off ‘Makes you move’. Grazie a prodotti hi-tech sempre più confortevoli, belli e pratici, intendiamo offrire alle persone nuovi modi per raggiungere la propria meta, senza fermarsi mai e nel pieno rispetto dell’ambiente. È proprio l’attenzione alla sostenibilità a contraddistinguere questo progetto e a renderci ancora più orgogliosi di farne parte”, ha dichiarato Simona Ceriani, Country Manager Consumer di Esprinet.