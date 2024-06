Nissan: debutta il nuovo Qashqai, design moderno e tecnologie avanzate

Il nuovo Nissan Qashqai debutta sulle strade europee, nei suggestivi scenari dell'Algarve, nel sud del Portogallo, per un’esperienza di guida unica ed esclusiva.

Questa nuova versione del crossover, che ha rivoluzionato il settore automobilistico nel 2007, si presenta con un design rinnovato e tecnologie avanzate, continuando a essere un punto di riferimento nel segmento.

Pioniere dei crossover e ancora numero 1 nel segmento

Fin dalla sua introduzione, il Nissan Qashqai ha segnato il mercato automobilistico creando il segmento dei crossover. Giunto alla terza generazione, si conferma leader con oltre 4 milioni di unità vendute nel mondo, di cui 3 milioni in Europa e oltre 400.000 in Italia. Dal lancio a oggi, Qashqai è il crossover più venduto di sempre in Italia, rappresentando il modello C-SUV più popolare nel 2023 con circa 11.300 unità vendute. Circa il 70% dei clienti ha scelto le versioni di alta gamma (N-Connecta, Tekna, Tekna+).

Il nuovo Qashqai rinnova la sua identità con un design esterno più moderno e dinamico, insieme a nuovi contenuti tecnologici per il comfort e la sicurezza.

Design più moderno e maggiore impatto visivo

Il nuovo Qashqai si distingue per un design moderno caratterizzato da linee taglienti e un frontale completamente ridisegnato. La nuova griglia, ispirata alle antiche armature dei samurai giapponesi, presenta elementi tridimensionali in nero lucido e dettagli in cromo satinato. Questa combinazione esalta la tipica V-Motion frontale dei modelli Nissan. Gli elementi in tinta con la carrozzeria e le finiture in nero lucido contribuiscono a conferire al frontale un carattere distintivo.

I gruppi ottici anteriori hanno linee più nette e sono dotati di un modulo abbagliante abbinato a un'unità più piccola per una distribuzione più ampia del fascio luminoso. Le luci diurne, composte da cinque piccole lenti, riproducono la forma degli elementi della griglia. L’indicatore di direzione, per la prima volta con luci sequenziali, è integrato nelle luci diurne, e i nuovi fari presentano la scritta "Nissan" illuminata.

I fari posteriori mantengono la loro linea ma con nuove lenti trasparenti e una composizione di luci con quattro elementi singoli in tonalità "super red". Il sottile elemento a boomerang incorpora ora il segnale di direzione. Il paraurti, ridisegnato, è in nero lucido per le versioni top di gamma e in tinta con la carrozzeria sulla nuova versione N-Design.

Le versioni top di gamma presentano finiture in nero lucido per le modanature delle portiere e i passaruota, con nuovi cerchi in lega da 19" e 20". La versione N-Connecta è equipaggiata con nuovi cerchi in lega da 18" con taglio a diamante. Tre nuovi colori per gli esterni completano il look: Pearl White, Pearl Black e Deep Ocean, disponibili anche in versione bicolore con tetto nero.

Nuovo allestimento N-Design

La gamma di Nissan Qashqai si arricchisce del nuovo allestimento N-Design, che offre modanature delle portiere e passaruota in tinta con la carrozzeria e nuovi cerchi in lega da 20". Questa versione esalta la presenza su strada del veicolo, conferendogli un aspetto più robusto e distintivo.

Rivestimenti interni di qualità superiore

Gli interni del nuovo Qashqai per le versioni top di gamma sono impreziositi da inserti in Alcantara® sul cruscotto, braccioli delle portiere, parte superiore della console centrale e ginocchiere. Sono presenti anche motivi decorativi nella zona del cambio e nuovi rivestimenti per i sedili in pelle ed ecopelle trapuntata. La versione N-Design dispone di sedili in pelle nera trapuntata con inserti in Alcantara® e la scritta "Qashqai" in rilievo sotto il poggiatesta. Una nuova illuminazione ambientale, disponibile dalla versione N-Connecta, offre LED regolabili per intensità e colore tramite lo schermo centrale dell'infotainment.

Nuove tecnologie digitali

Il sistema Around View Monitor [AVM] è una delle tecnologie più apprezzate dai clienti Qashqai. Utilizzando quattro telecamere perimetrali, il sistema offre una vista a 360° della vettura sul display centrale, utile nelle manovre a bassa velocità. La funzione 3D permette di selezionare otto viste diverse per individuare eventuali ostacoli. L'AVM funziona in abbinamento con il sistema di rilevamento degli oggetti in movimento per una maggiore sicurezza.

Un'altra funzione innovativa del sistema AVM è la capacità di memorizzare i punti di parcheggio più utilizzati, facilitando le manovre grazie al riconoscimento automatico tramite GPS. La telecamera anteriore grandangolare è utile per affrontare incroci o uscite con visibilità limitata, offrendo una vista laterale ampia sullo schermo centrale. Anche questi punti a bassa visibilità possono essere memorizzati e attivati automaticamente.

Il nuovo Qashqai è il primo veicolo della gamma europea Nissan con la suite di Google integrata, che consente un'interazione digitale più rapida ed efficace. Disponibile con Google Maps, la vettura permette di trovare luoghi e punti di interesse preferiti, riducendo la dipendenza dal telefono cellulare. Con comandi vocali "Hey Google", è possibile controllare il sistema di ventilazione, il riscaldamento dei sedili, il riscaldamento del parabrezza, impostare la destinazione del navigatore o effettuare telefonate. Google Play offre accesso a musica, podcast, audiolibri e altre applicazioni direttamente dal veicolo.

I Nissan Connected Services sono stati aggiornati per ricordare ai clienti di chiudere l'auto o i finestrini aperti un minuto dopo lo spegnimento del motore. Il servizio “monitoraggio veicolo rubato” avvisa il proprietario in caso di movimento non autorizzato del veicolo e collabora con le forze dell'ordine per il recupero. I clienti Qashqai possono anche accedere al sistema smart home Alexa di Amazon per controllare dispositivi di domotica dall'abitacolo.

e-POWER: il sistema di propulsione unico e innovativo

Dal lancio nel settembre 2022, oltre 140.000 clienti in Europa hanno scelto il Nissan Qashqai e-POWER per il piacere di guida e i bassi consumi. In Italia, il 50% dei Qashqai venduti è equipaggiato con il propulsore e-POWER, totalizzando circa 11.000 unità vendute. Questo sistema offre l'accelerazione brillante dei veicoli elettrici senza la necessità di ricarica alla spina, grazie a un motore termico che produce energia per il motore elettrico.

Il motore elettrico da 190 CV è l'unico che muove le ruote della vettura, offrendo un'accelerazione brillante e una coppia di 330 Nm. L'energia elettrica è prodotta da un motore turbo benzina tre cilindri da 1,5 litri e 158 CV con tecnologia a rapporto di compressione variabile, garantendo efficienza e rendimento. L'energia prodotta può essere trasmessa alla batteria, al motore elettrico o a entrambi, senza che la potenza termica venga trasmessa direttamente alle ruote.

Il nuovo Qashqai èprodotto nello stabilimento Nissan di Sunderland nel Regno Unito, dove sono stati costruiti oltre 4 milioni di esemplari dal lancio del primo modello nel 2007. Le vendite del nuovo Qashqai inizieranno a giugno.

Cresce il Valore Residuo

Grazie al design e alle tecnologie innovative, il nuovo Qashqai guadagna 5 punti percentuali in termini di valore residuo a 36 mesi e 60.000 km, passando dal 54% al 59% (fonte Autovista).

Con il debutto del nuovo Nissan Qashqai sulle strade europee, il segmento dei crossover continua a evolversi, offrendo ai clienti un’esperienza di guida eccezionale, tecnologia avanzata e un design all'avanguardia.