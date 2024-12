Nissan e il Vertical Winter Tour 2025: i crossover elettrificati protagonisti sulle Piste da Sci

Nissan conferma il suo impegno per la mobilità sostenibile partecipando, per il terzo anno consecutivo, al Vertical Winter Tour 2025, l’evento itinerante organizzato da Radio DEEJAY

che toccherà alcune delle più rinomate località sciistiche italiane. Per questa edizione, i crossover elettrificati del marchio giapponese sono stati scelti come "official electrified cars" della manifestazione, regalando agli appassionati della montagna l'opportunità di vivere un’esperienza unica.

I protagonisti assoluti saranno i modelli Nissan Juke, Qashqai, X-Trail ed Ariya, che potranno essere provati su strada e apprezzati per le loro tecnologie avanzate e versatilità. Dalla compattezza del Juke ai sette posti dello spazioso X-Trail, ogni modello offre caratteristiche uniche: i motori e-POWER per una guida elettrificata senza ricarica alla spina e la trazione integrale e-4ORCE, perfetta per affrontare anche le superfici più impegnative come neve e ghiaccio.

Un’esperienza da vivere sulle piste

Il Vertical Winter Tour 2025, giunto alla sua sedicesima edizione, partirà il 30 dicembre da Cervinia, con un evento speciale di "Capodanno anticipato" che include dj set, una suggestiva fiaccolata dei maestri di sci e fuochi d’artificio ai piedi del Cervino. Dopo Cervinia, il tour proseguirà con le seguenti tappe:

25-26 gennaio: San Martino di Castrozza (TN)

1-2 febbraio: Andalo (TN)

8-9 febbraio: Zoncolan (UD)

15-16 febbraio: Alleghe (BL)

22-23 febbraio: Pila (AO)

1-2 marzo: Prato Nevoso (CN)

5-6 marzo: Canazei (TN)

8-9 marzo: Bormio (SO)

Oltre ai test drive, Nissan offrirà ai visitatori una pausa speciale presso un bar d’alta montagna, dove sarà possibile gustare una colazione gratuita prima di partire per le piste o provare uno dei suoi crossover elettrificati.

Innovazioni tecnologiche al servizio della guida

Tra i punti di forza dei modelli Nissan, spicca la tecnologia e-POWER, un propulsore innovativo che combina il piacere di guida elettrica con l’autonomia di un motore termico. Grazie a un sofisticato sistema di ricarica integrato, il motore a benzina funziona esclusivamente per alimentare la batteria, eliminando la necessità di ricariche esterne. Questo sistema ha già conquistato oltre 100.000 clienti in Europa, di cui più di 20.000 in Italia.

La trazione integrale e-4ORCE, invece, porta l’esperienza della tradizionale tecnologia 4WD Nissan in una nuova era, con motori elettrici dedicati a ciascun asse per una precisione e un controllo senza precedenti. Ideale per affrontare superfici scivolose come neve e ghiaccio, e-4ORCE regola la forza motrice sulle singole ruote in un decimillesimo di secondo, garantendo prestazioni brillanti in ogni condizione.

Una partnership vincente

Nissan punta a replicare il successo della scorsa edizione del Vertical Winter Tour, durante la quale oltre 400 persone hanno avuto l’opportunità di provare le sue vetture. Con iniziative come i test drive e il bar in alta quota, il marchio giapponese si conferma non solo un pioniere nell’elettrificazione, ma anche un partner ideale per esperienze all’insegna del divertimento e della sostenibilità.