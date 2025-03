Nissan e INFINITI: nuova gamma e tecnologie per una mobilità globale più elettrificata e sostenibile

Nissan Motor Co., Ltd. guarda con decisione al futuro e presenta un importante aggiornamento strategico sul piano prodotto e tecnologico.

I nuovi modelli Nissan e INFINITI, che saranno lanciati tra il 2025 e il 2026, rappresentano la visione del gruppo giapponese per una mobilità elettrificata, sostenibile e su misura per le esigenze dei clienti di ogni area geografica. Con una gamma che include motori ibridi, plug-in hybrid, elettrici di nuova generazione e motori a combustione interna avanzati, Nissan si prepara a rafforzare la propria presenza globale, migliorare la redditività e offrire soluzioni sempre più coerenti con la domanda locale.

Guillaume Cartier, Chief Performance Officer del gruppo, ha sottolineato l'importanza di un approccio flessibile ai mercati: «I nuovi modelli e la diversificazione dei propulsori ci permetteranno di ampliare la gamma e rafforzare l'identità dei brand Nissan e INFINITI, soddisfacendo meglio le aspettative dei clienti».

Ivan Espinosa, Chief Planning Officer, ha invece puntato l'attenzione sull'entusiasmo per le innovazioni imminenti: «Nei prossimi due anni lanceremo tanti nuovi modelli e tecnologie che cambieranno il nostro modo di vivere la mobilità. È solo l'inizio di un viaggio emozionante insieme ai nostri clienti».

La nuova Nissan LEAF: evoluzione elettrica con anima da crossover

Tra le grandi protagoniste del 2025 ci sarà la nuova Nissan LEAF, giunta alla terza generazione. Sarà ripensata come un crossover familiare, spazioso e dinamico, costruito sulla piattaforma modulare CMF-EV, la stessa utilizzata per la Nissan Ariya. Dotata del nuovo sistema EV 3-in-1, la LEAF promette maggiore autonomia, migliori prestazioni di guida e un'efficienza superiore rispetto al modello attuale. Il design verrà ulteriormente valorizzato da elementi premium come cerchi in lega da 19 pollici e tetto panoramico, mentre il mercato nordamericano beneficerà della nuova porta di ricarica NACS compatibile con la rete Tesla Supercharger.

Terza generazione di e-POWER: il meglio di due mondi

Lanciato nel 2016 e venduto in oltre 1,6 milioni di unità, il sistema e-POWER rappresenta un unicum tra i sistemi ibridi: è il motore elettrico a muovere le ruote, mentre il termico entra in funzione esclusivamente per generare energia. Nel 2025 debutterà in Europa la terza generazione, che promette minori consumi (fino al -15% alle alte velocità), emissioni ridotte e una guida ancora più fluida e silenziosa. Il sistema è ora basato su un motore termico da 1,5 litri e su un'architettura tecnica "5 in 1" che include motore elettrico, inverter, riduttore, generatore e moltiplicatore. Il nuovo e-POWER sarà inizialmente introdotto su Nissan Qashqai in Europa, Rogue in Nord America e su un minivan in Giappone.

Europa: la nuova Micra EV, Qashqai e Juke elettrico

Per il mercato europeo, il 2025 sarà un anno chiave. Nissan lancerà ben tre modelli elettrificati prodotti localmente: la nuova LEAF, il Qashqai con il nuovo e-POWER e il grande ritorno della Micra, in versione 100% elettrica. Quest’ultima sarà progettata in Europa, dallo studio Nissan Design Europe di Londra, e si presenterà come una city car moderna, compatta, con uno stile vivace e soluzioni pensate per la mobilità urbana sostenibile. Sarà commercializzata esclusivamente in Europa a partire dalla fine dell’anno.

Nel 2026, la gamma EV si amplierà ulteriormente con il debutto del nuovo Nissan Juke 100% elettrico, ispirato al concept Hyper Punk, connettività avanzata e possibilità di personalizzazione spinte per rispecchiare stile e personalità del cliente.

Nord America: tra LEAF, Rogue PHEV e SUV elettrici di lusso

Negli Stati Uniti e in Canada, Nissan lancerà più di dieci nuovi modelli tra EV, ibridi e motori termici avanzati. La nuova LEAF sarà il primo tassello di una strategia più ampia che prevede anche il debutto della tecnologia e-POWER su Rogue, il SUV più venduto del brand, e la nuova Sentra.

Tra le novità INFINITI, si segnalano la QX60 rinnovata e il nuovo allestimento Sport per il SUV QX80. Nel 2026 verrà avviata a Smyrna (Tennessee) la produzione della nuova Rogue, disponibile anche con powertrain PHEV e motore a combustione ottimizzato. In arrivo anche il nuovo crossover coupé INFINITI QX65, ispirato allo storico modello FX.

Entro il 2027 è prevista la produzione di un SUV elettrico Nissan e, nel 2028, un SUV elettrico premium INFINITI ispirato al concept QXe. Entrambi saranno realizzati nello stabilimento di Canton, Mississippi.

LATAM, Medio Oriente, Africa, India e Oceania: una strategia diversificata per ogni esigenza

In America Latina, l’accento sarà posto su accessibilità e robustezza. Verrà introdotto un nuovo SUV compatto, una berlina economica, il pick-up Frontier/Navara rinnovato e il SUV X-Trail con tecnologia e-POWER. INFINITI proporrà anche qui il crossover QX65 e la QX60.

Nel Medio Oriente, spazio alle performance con l’arrivo della Z NISMO e al lusso con la QX80 Sport.

In India, Nissan investirà in due modelli chiave per il mercato locale: un MPV e un SUV compatto a cinque posti. Entrambi saranno costruiti nello stabilimento di Chennai e commercializzati anche all’estero.

In Oceania, si attende l’arrivo del crossover elettrico Ariya, del nuovo Patrol, del pick-up da una tonnellata e delle nuove LEAF e Qashqai e-POWER.

In Africa, verrà lanciato il SUV Magnite con guida a sinistra e la nuova generazione del Nissan Patrol in Egitto e Sudafrica. Un ulteriore SUV compatto sarà svelato entro la fine del 2026.

Una strategia globale per un futuro elettrificato e sostenibile

L’approccio di Nissan e INFINITI è chiaro: differenziare per crescere, elettrificare per guidare il cambiamento. Dai mercati maturi come Europa e Nord America a quelli in espansione come India e Africa, l’obiettivo è offrire veicoli adatti ai contesti locali, senza rinunciare alla qualità e all’identità del brand.

Nei prossimi mesi saranno annunciati ulteriori dettagli su ogni modello. Ma il messaggio è già forte e chiaro: Nissan e INFINITI stanno scrivendo una nuova pagina della loro storia, puntando su innovazione, sostenibilità e desiderio di emozionare. Il futuro della mobilità è in viaggio. E porta il nome di Nissan.