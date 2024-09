Nissan, il crossover coupé 100% elettrico Ariya diventa più accessibile con gli ecoincentivi

Nissan fa un ulteriore passo avanti nella diffusione della mobilità sostenibile, offrendo ecoincentivi fino a 11.000 euro per chi acquista una Nissan Ariya e rottama un veicolo usato.

Questi incentivi, validi su tutta la gamma Ariya, rendono questo crossover 100% elettrico ancora più accessibile, con prezzi a partire da 31.500 euro. La Nissan Ariya è un'auto premium, perfetta combinazione di design, tecnologia e prestazioni, capace di percorrere oltre 530 km con una sola ricarica e accelerare da 0 a 100 km/h in appena 5 secondi.

Ecoincentivi Nissan per Nissan Ariya

Nissan offre incentivi diversificati in base al tipo di veicolo da rottamare. Chi rottama un'auto Euro 2, 1 o 0 può accedere al massimo incentivo di 11.000 euro, mentre per la rottamazione di veicoli Euro 3 o Euro 4 l'ecoincentivo scende rispettivamente a 10.000 e 9.000 euro. Anche senza rottamazione, Nissan offre un incentivo di 6.000 euro per chi sceglie di passare alla mobilità elettrica con Nissan Ariya.

Questa promozione è valida su tutta la gamma Ariya, rendendo il crossover coupé 100% elettrico non solo una scelta ecologica, ma anche una soluzione finanziaria vantaggiosa. Disponibile con due opzioni di batteria (63 kWh e 87 kWh), Ariya è equipaggiata con tecnologie all'avanguardia come il Nissan e-Pedal Step e la trazione integrale e-4ORCE, offrendo una guida sicura e confortevole su ogni tipo di strada.

Gamma Nissan Ariya: Engage, Advance, Evolve e Evolve+

La gamma Nissan Ariya è pensata per andare incontro alle esigenze di diversi clienti, con quattro allestimenti che variano per dotazioni, autonomia e tecnologie.

Engage: L'Ingresso nella Mobilità Elettrica

La versione Engage è il punto di ingresso per chi cerca un veicolo elettrico dotato di tecnologia avanzata. Disponibile con trazione 2WD e batteria da 63 kWh o 87 kWh, offre rispettivamente un'autonomia di 404 km e 536 km. Tra le dotazioni principali ci sono i fari LED, i cerchi in lega da 19" e i due display TFT da 12,3” che consentono di controllare tutti i parametri della vettura.

La sicurezza è garantita dal cruise control intelligente, dalla frenata di emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti e dalla telecamera posteriore. Grazie all'app NissanConnect Services, è possibile gestire da remoto lo stato della batteria e la temperatura dell'abitacolo.

Advance: Trazione Integrale e Tecnologia ProPILOT

Per chi cerca più potenza e sicurezza, la versione Advance è disponibile con il sistema di trazione integrale e-4ORCE, che utilizza due motori elettrici per garantire aderenza ottimale su tutte le superfici. Questa versione include anche il ProPILOT con Navi-link, un sistema avanzato che regola la velocità del veicolo in base ai limiti stradali e alle curve, migliorando la sicurezza e il comfort durante la guida.

Un’altra importante caratteristica è l’Around View Monitor, che offre una vista panoramica a 360° intorno al veicolo, ideale per le manovre in spazi ristretti. Tra le dotazioni aggiuntive ci sono i sedili riscaldabili e il portellone posteriore hands-free.

Evolve: Comfort e Prestazioni per i Più Esigenti

La versione Evolve si rivolge a chi desidera un livello di comfort superiore, senza rinunciare a prestazioni brillanti. Con potenze fino a 225 kW e un’autonomia di 525 km (con batteria da 87 kWh e trazione 2WD), Evolve è pensata per i lunghi viaggi. La versione con trazione integrale e-4ORCE raggiunge i 306 CV e scatta da 0 a 100 km/h in soli 5,7 secondi.

Tra le caratteristiche di questa versione troviamo cerchi in lega da 20”, un tettuccio panoramico apribile e l'Head-Up Display per tenere sempre sotto controllo le informazioni più importanti senza distogliere lo sguardo dalla strada. A bordo della Evolve, il sistema di infotainment è potenziato dal sistema stereo Bose con 10 diffusori, garantendo un’esperienza sonora di alta qualità.

Evolve+: Prestazioni Sportive senza Compromessi

La versione Evolve+ rappresenta il top della gamma Nissan Ariya, con una potenza complessiva di 290 kW e una coppia di 600 Nm, che permettono alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 5,1 secondi. Questa versione combina prestazioni sportive con un comfort senza compromessi, grazie ai cerchi in lega da 20” con copricerchi aerodinamici e ai sedili in nappa blu di alta qualità.

Tecnologie Esclusive per la Mobilità del Futuro

Nissan Ariya è un concentrato di tecnologie avanzate pensate per offrire un’esperienza di guida sicura, efficiente e all’avanguardia. Il sistema e-Pedal Step consente di accelerare e rallentare la vettura utilizzando un solo pedale, facilitando la guida nel traffico urbano e riducendo l’affaticamento. La trazione integrale e-4ORCE offre un controllo totale del veicolo in ogni condizione, mentre il ProPILOT con Navi-link adatta la velocità e la distanza di sicurezza in base alle condizioni stradali.

Inoltre, Nissan Ariya è il primo modello del brand a includere aggiornamenti software via etere (OTA), che permettono di mantenere la vettura sempre aggiornata senza bisogno di recarsi in officina. Questo sistema garantisce il miglioramento continuo delle prestazioni e delle funzionalità, come il sistema multimediale, il controllo del telaio e le impostazioni del veicolo.

Con queste caratteristiche, Nissan Ariya si posiziona come una delle scelte più avanzate nel panorama della mobilità elettrica, combinando prestazioni eccezionali, comfort e un’esperienza di guida unica.