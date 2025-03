Nissan Italia accelera l’impegno per la parità di genere nel settore automotive

Nissan Italia rinnova il suo impegno verso la parità di genere in occasione della Giornata Internazionale della Donna, accelerando il cambiamento con azioni concrete per creare un ambiente di lavoro equo e inclusivo.

Il tema di quest'anno, #AccelerateAction, invita a un impegno quotidiano per rendere il cambiamento reale e tangibile.

Il percorso di Nissan verso l’inclusione è iniziato con il lancio, nel 2002, del programma Nissan DE&I, focalizzato su Diversità, Equità e Inclusione. Un’iniziativa che ha coinvolto tutti i membri dell’organizzazione e che nel 2024 ha ricevuto una forte spinta con la creazione di un Comitato DE&I, l’adozione di una Politica per la Parità di Genere e l’implementazione di un Sistema di Gestione dedicato. Questi strumenti rafforzano le politiche aziendali per favorire una cultura inclusiva, dalla selezione del personale alla crescita professionale, fino alla conciliazione tra vita e lavoro.

Nissan si distingue come una realtà moderna e inclusiva, risultando tra le aziende più virtuose del settore automotive in termini di rappresentanza femminile. Attualmente, il 37% dell’organico è composto da donne, con sei professioniste in ruoli manageriali, di cui tre nel Board direttivo. Un risultato che testimonia l’impegno dell’azienda nel garantire pari opportunità e nel valorizzare il talento femminile.

Per celebrare l’8 marzo, Nissan Italia lancia una campagna di comunicazione incentrata sulla parità di genere, con due slogan evocativi: “S-delete the gap-HE” e “we-POWHER”. Il messaggio è chiaro e diretto: abbattere il divario di genere e valorizzare il potere e le competenze delle donne nel mondo del lavoro. Questa iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di azioni volte a rafforzare la cultura della diversità e dell’inclusione, in linea con la strategia globale di Nissan.

L’azienda conferma così la volontà di essere un punto di riferimento nel promuovere il cambiamento, non solo all’interno della propria organizzazione, ma anche nel settore automotive, contribuendo a costruire un futuro più equo e inclusivo per tutti.