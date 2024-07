Nissan Italia: cresce del 26% nel primo semestre 2024

Il primo semestre del 2024 si è rivelato eccezionale per Nissan Italia, con volumi di vendita e quote di mercato in crescita significativa rispetto allo stesso periodo del 2023.

Con oltre 24.600 unità vendute da gennaio a giugno, Nissan ha registrato un aumento del 26% anno su anno, superando di gran lunga la media del mercato che si attesta su un +6%. La quota di mercato di Nissan in Italia è salita al 2,5%, con un incremento di 0,4 punti percentuali rispetto al primo semestre del 2023.

Performance dei Modelli

Nissan Juke ha registrato vendite superiori a 6.800 unità, con una crescita del 40% rispetto al 2023. Questo risultato è stato supportato dal lancio della nuova versione a febbraio, caratterizzata da un avanzato sistema di infotainment, nuove tecnologie di assistenza alla guida, un design interno rinnovato e materiali di qualità superiore, mantenendo lo stesso prezzo della versione precedente.

Nissan Qashqai si conferma come il modello C-SUV più venduto in Italia, con oltre 12.800 unità vendute nel primo semestre (+25% rispetto allo stesso periodo del 2023) e oltre 2.800 unità vendute solo a giugno (+36% rispetto a giugno 2023). Il successo del Qashqai è strettamente legato alla tecnologia e-POWER, apprezzata per il piacere di guida e i bassi consumi. La nuova versione di Qashqai, lanciata ad aprile, offre ulteriori miglioramenti in termini di design, tecnologie e accessori.

Nissan X-Trail ha visto vendite superiori a 2.300 unità, con una crescita del 134% rispetto all'anno precedente. La gamma X-Trail si è arricchita della versione N-Trek, introdotta ad aprile, con un design avventuroso, interni resistenti all'acqua e la tecnologia di trazione integrale e-4ORCE, che migliora la sicurezza in tutte le condizioni di guida.

Il crossover coupé elettrico Nissan Ariya ha raddoppiato i suoi volumi di vendita (+149% rispetto al 2023), consolidando la sua posizione come icona del design e della tecnologia Nissan.

Vendite di Veicoli Commerciali Leggeri

Anche la gamma dei veicoli commerciali leggeri Nissan ha registrato ottime performance nel primo semestre del 2024:

Nissan Townstar : 921 unità vendute (+65% rispetto al 2023).

: 921 unità vendute (+65% rispetto al 2023). Nissan Primastar : 618 unità vendute (+75% rispetto al 2023).

: 618 unità vendute (+75% rispetto al 2023). Nissan Interstar: 636 unità vendute (+113% rispetto al 2023).

Le versioni elettriche di Townstar e Interstar sono state particolarmente apprezzate per le attività urbane e le consegne dell’ultimo miglio.

Nel periodo gennaio-giugno 2024, le vendite Nissan nel canale delle flotte sono aumentate del 52%, con oltre 9.000 unità immatricolate, portando la quota di mercato al 3% (+1,2 punti rispetto al 2023).

Il peso dei crossover sul totale delle vendite Nissan è aumentato al 96% (+9 punti rispetto al 2023), mentre i modelli elettrificati rappresentano l'84% del totale vendite (+16 punti rispetto al 2023). Queste percentuali sono significativamente superiori rispetto ai valori medi di mercato, che sono rispettivamente del 50% e del 46%.