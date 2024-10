Nissan Italia in crescita: +5% nelle vendite nei primi nove mesi del 2024

Nissan Italia continua la sua crescita costante nel mercato automobilistico italiano, con un incremento del 5% nelle vendite nei primi nove mesi del 2024.

Con oltre 30.500 unità immatricolate (PC+LCV), la casa giapponese supera ampiamente la crescita media del mercato, che si attesta al +2,6% nello stesso periodo. Questo risultato rafforza ulteriormente la posizione di Nissan, portando la sua quota di mercato al 2,3%, un incremento di 0,1 punti rispetto allo stesso periodo del 2023.

Crossover e motorizzazioni elettrificate: i pilastri della crescita

Gran parte del successo di Nissan è attribuibile alla sua gamma di crossover, che rappresenta ben il 95% delle vendite complessive della casa automobilistica in Italia. Modelli come Juke, Qashqai e X-Trail hanno giocato un ruolo fondamentale in questo risultato, consolidando la presenza di Nissan nel competitivo mercato dei SUV.

Nissan Juke, con oltre 8.900 unità vendute, registra una crescita del 15% rispetto al 2023. Il recente aggiornamento del modello, con nuovi sistemi di infotainment e tecnologie di assistenza alla guida, ha contribuito a questo successo, confermando Juke come uno dei modelli preferiti dai consumatori italiani.

Nissan Qashqai rimane uno dei pilastri del brand, con circa 15.000 unità vendute nei primi nove mesi dell’anno. La sua popolarità è fortemente legata alla tecnologia e-POWER, una motorizzazione elettrificata che consente di percorrere oltre 1.000 km con un pieno di benzina. Le versioni e-POWER rappresentano il 60% delle vendite di Qashqai ai clienti privati, sottolineando il crescente interesse per le soluzioni elettrificate.

Nissan X-Trail ha registrato una crescita del 40% con circa 3.000 unità vendute, consolidando la sua posizione tra i D-SUV più venduti in Italia. La recente introduzione del motore Mild Hybrid a benzina da 1.5 litri, unita alla già collaudata versione e-POWER, ha ampliato ulteriormente l’offerta, rendendo X-Trail ancora più accessibile per le famiglie italiane.

Ariya e LCV: crescite significative

Il crossover coupé elettrico Ariya ha visto le sue vendite più che raddoppiare (+134%) rispetto al 2023, dimostrando la crescente domanda di veicoli elettrici nel mercato italiano. Grazie agli ecoincentivi Nissan, con sconti fino a 11.000 euro, Ariya è diventata una scelta competitiva per chi cerca un veicolo a zero emissioni, con un prezzo di partenza di 31.500 euro.

Anche i veicoli commerciali leggeri (LCV) hanno contribuito significativamente alla crescita di Nissan. Con 1.082 unità di Townstar vendute (+17%), e le forti performance di Primastar (+42%) e Interstar (+93%), Nissan conferma la sua presenza tra i principali player del segmento degli MPV. Particolarmente apprezzate le versioni elettriche di Townstar e Interstar, ideali per le consegne dell'ultimo miglio, rispondendo così alle crescenti esigenze di sostenibilità delle aziende italiane.

Le tendenze del mercato italiano e il posizionamento di Nissan

Nel mercato italiano, la tendenza verso i veicoli crossover ed elettrificati è sempre più marcata, ma Nissan riesce a distinguersi per le sue performance superiori alla media. Nei primi nove mesi del 2024, i veicoli crossover rappresentano il 51% delle vendite complessive del mercato, ma per Nissan questa percentuale sale al 95%. Anche i modelli elettrificati giocano un ruolo di rilievo, coprendo l'85% delle vendite del brand, rispetto al 48% della media di mercato.

Questi risultati dimostrano come Nissan sia riuscita a intercettare i principali trend del mercato, offrendo una gamma di veicoli che risponde perfettamente alle esigenze dei consumatori italiani, sia in termini di sostenibilità che di versatilità. Con una rete di concessionari solida e un'offerta competitiva, Nissan è ben posizionata per continuare la sua crescita anche nei prossimi mesi.