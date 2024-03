Nissan lancia il monitoraggio Anti-Furto veicoli

Nissan alza l'asticella della sicurezza automobilistica introducendo il suo innovativo sistema di Monitoraggio Veicoli Rubati,

offrendo ai clienti una tranquillità senza precedenti. Disponibile per i modelli Nissan Qashqai, X-Trail a partire dall'allestimento N-Connecta, e per il nuovo Ariya, questo servizio si avvale della collaborazione con Vodafone Automotive, estendendo le funzionalità dell'app NissanConnect Services.

Il sistema sfrutta la tecnologia GPS per localizzare i veicoli in caso di furto, garantendo un supporto costante e efficiente per il recupero del mezzo. Il Monitoraggio Veicoli Rubati permette, inoltre, di disattivare da remoto l'avviamento dell'auto, facilitando le operazioni delle Forze dell'Ordine e aumentando le possibilità di recupero.

Per i proprietari dei modelli compatibili, l'abbonamento al servizio è disponibile a 99 euro all'anno, accessibile direttamente dall'app NissanConnect Services sotto la sezione Nissan Store. Il servizio, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, include la gestione di call center e notifiche immediate in caso di movimenti non autorizzati del veicolo, con la possibilità di tracciamento in tempo reale attraverso l'app.

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio contesto di servizi connessi offerti da Nissan, che comprendono funzioni come l'attivazione a distanza del clacson, delle luci e dell'apertura/chiusura delle portiere, quest'ultima particolarmente utile per la consegna sicura dei prodotti acquistati online. L'app offre inoltre opzioni di notifica personalizzabili per il controllo della velocità, l'orario e la localizzazione, ideali per monitorare l'uso del veicolo da parte dei giovani conducenti.

Per le vetture elettriche Nissan, l'app NissanConnect Services arricchisce l'esperienza di utilizzo permettendo la gestione remota della temperatura dell'abitacolo e la verifica dello stato di carica della batteria, consolidando la posizione di Nissan come leader nell'innovazione automobilistica e nella sicurezza dei veicoli. Con il Monitoraggio Veicoli Rubati, Nissan promette ai suoi clienti non solo un avanzato livello di sicurezza ma anche la serenità di sapere che il proprio veicolo è protetto contro i furti, ovunque si trovino.