Nissan lancia primo ecosistema mondiale di veicoli green

Una "microgrid" di energia rinnovabile che alimenterà il 100% della produzione automobilistica a Sunderland e batterie EV di seconda vita per lo stoccaggio di energia

Nissan svela EV36Zero, un Electric Vehicle Hub da un miliardo di sterline, che darà vita al primo ecosistema di produzione di veicoli elettrici al mondo presso l’impianto Nissan di Sunderland, nel Regno Unito. Il progetto, lanciato insieme ai partner Envision AESC, produttore di batterie leader a livello mondiale, e al Consiglio Comunale di Sunderland, riunisce in sé tre elementi interconnessi fra loro, i veicoli elettrici, le energie rinnovabili e la produzione di batterie, creando così un nuovo modello a 360 gradi per la produzione automobilistica a zero emissioni. Makoto Uchida, President and Chief Executive Officer Nissan, ha commentato: “Questo progetto fa parte del piano Nissan per raggiungere la neutralità del carbonio durante l'intero ciclo di vita dei nostri prodotti. Il nostro approccio globale include non solo lo sviluppo e la produzione di veicoli elettrici, ma anche l'uso delle batterie come stoccaggio di energia e il loro riutilizzo per scopi secondari. L'esperienza e il know-how acquisiti attraverso questo progetto saranno condivisi a livello globale, migliorando la competitività dell’Azienda”. Il Primo Ministro britannico Boris Johnson ha invece parlato di "importante gesto di fiducia nel Regno Unito e nei nostri lavoratori altamente qualificati del Nord Est”. Il piano annunciato oggi rappresenta 6.200 posti di lavoro complessivi per Nissan, diretti e indiretti nel Regno Unito, di cui più di 900 nuovi posti di lavoro Nissan e 750 nuovi posti di lavoro nella nuova fabbrica di batterie Envision-AESC a basso impatto ambientale. A lungo termine, il progetto di trasformazione modernizzerà ed espanderà la capacità produttiva Nissan di EV nel Regno Unito. Envision AESC, la business unit delle batterie facente parte di Envision Group, società globale specializzata in tecnologia verde, implementerà la tecnologia integrata AIoT per monitorare e ottimizzare il consumo di energia, la produzione e la manutenzione nella sua nuova Gigafactory. La produzione di batterie raggiungerà rapidamente le 100.000 unità all’anno per equipaggiare altrettanti veicoli elettrici Nissan. Come parte dell'annunciato investimento da un miliardo di sterline, Nissan investirà fino a 423 milioni di sterline per produrre nel Regno Unito un veicolo di nuova generazione completamente elettrico. Progettato per il mercato globale, il nuovo crossover sarà distribuito nei paesi europei tradizionalmente serviti dallo stabilimento Nissan di Sunderland. La vettura sarà realizzata sulla piattaforma CMF-EV, con una capacità produttiva che potrà raggiungere le 100.000 unità. Il processo di pianificazione della nuova Gigafactory sta per iniziare e prevede un impianto iniziale di 9 GWh, con un potenziale investimento futuro di 1,8 miliardi di sterline da parte di Envision AESC, generando fino a 25 GWh e creando 4.500 nuovi posti di lavoro “green” qualificati entro il 2030, con un potenziale in loco fino a 35 GWh. Il nuovo ecosistema Nissan si avvarrà di una "microgrid" di elettricità 100% rinnovabile, che permetterà di risparmiare 55.000 tonnellate di carbonio all'anno, guidata dal Consiglio Comunale di Sunderland. Primo nel suo genere, questo progetto prevede un investimento di 80 milioni di sterline e comprende un sistema di stoccaggio da 1 MW, realizzato con batterie Nissan EV/ Envision AESC di seconda vita. Questo permetterà di immagazzinare l'energia in eccesso generata durante le ore diurne e utilizzarla poi in un secondo momento, contribuendo a bilanciare i picchi di richiesta energetica. Ulteriori progetti infrastrutturali collegati alla nascita del nuovo Electric Vehicle Hub portano l'investimento totale iniziale a oltre un miliardo di sterline.

RMMedia