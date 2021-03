Nissan Leaf supera la produzione dell’iconica Bluebird

Nissan prosegue la sua corsa verso la decarbonizzazione con la produzione di LEAF 100% elettrica che taglia un nuovo traguardo. Infatti l’iconica LEAF ha superato i volumi di produzione del modello Bluebird nello stabilimento di Sunderland.

A distanza di 35 anni, gli enormi progressi sul fronte della tecnologia manifatturiera hanno ridotto notevolmente i tempi di realizzazione della singola vettura, passando dalle 22 ore necessarie per produrre una Bluebird alle sole 10 ore per produrre una Nissan LEAF.

Alan Johnson, Vice President Manufacturing presso l’impianto Nissan di Sunderland, ha dichiarato: “La Bluebird è stato un modello iconico per la nostra fabbrica e richiama alla mente cari ricordi in tutti gli appassionati di Nissan.

“Il fatto che il numero di LEAF prodotte abbia superato quello delle Bluebird dimostra gli enormi passi avanti compiuti in termini di innovazione, capacità e processi produttivi nel nostro viaggio verso l’elettrificazione”.

“Il sorpasso di LEAF su Bluebird è una pietra miliare, ma ce ne saranno molte altre per il team di Sunderland, man mano che la gamma di EV si amplierà ulteriormente”.

Dai dadi autobloccanti ai carburatori, dall’architettura elettrica alla sicurezza informatica, l’incessante impegno di Nissan in termini di qualità non è mai cambiato. L’organico nello stabilimento di Sunderland è passato da 430 persone nel 1986 a 6.000, con 19 dipendenti entrati in azienda nel 1986 che ancora lavorano sulla linea di Nissan LEAF.

La prima vettura a lasciare la fabbrica – una Bluebird Job 1 – è oggi l’attrazione principale di una mostra allestita al museo locale per rendere omaggio proprio al veicolo del debutto. Ma anche il nome di Nissan LEAF è già scritto sui libri di storia, con il modello numero 500.000 prodotto di recente proprio a Sunderland.

Negli ultimi dieci anni, LEAF si è aggiudicata prestigiosi titoli in tutto il mondo, fra cui quello di “European Car of the Year” nel 2011, “World Car of the Year” nel 2011 e “Car of the Year Japan” nel 2011 e 2012. Oggi il numero di LEAF in circolazione sulle strade di tutto il mondo ha superato il mezzo milione.

Nissan si è posta l'obiettivo di raggiungere la neutralità del carbonio in tutte le operazioni aziendali e nel ciclo di vita dei suoi prodotti entro il 2050. Come parte di questo sforzo, entro i primi anni 2030 ogni nuovo veicolo Nissan distribuito nei mercati chiave sarà elettrificato, oltre a introdurre innovazioni nell'elettrificazione e nella tecnologia di produzione.

L'azienda ha recentemente annunciato piani di espansione nella produzione di energia rinnovabile presso l’impianto di Sunderland, con una proposta di estensione del parco solare di 20MW.

Se approvata, 37.000 pannelli solari porterebbero al 20% la quota di energia prodotta in loco da fonti rinnovabili, abbastanza per costruire ogni singola Nissan LEAF commercializzata in Europa a zero emissioni.