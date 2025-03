Nissan Skills Foundation compie 10 anni e raddoppia l’impegno nella formazione STEM

Nel 2015 era un semplice laboratorio interattivo destinato a mille studenti. Dieci anni dopo, la Nissan Skills Foundation celebra un traguardo straordinario:

oltre 100.000 giovani coinvolti in progetti educativi legati alle materie STEM — Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica — con l’obiettivo di raddoppiare ora il proprio impatto, raggiungendo 16.000 studenti ogni anno.

In occasione di questo importante anniversario, Nissan ha ospitato presso il proprio stabilimento di Sunderland un evento simbolico quanto educativo. Duecento bambini del Nord Est dell’Inghilterra hanno collaborato per costruire 300 modelli in scala della Nissan Qashqai utilizzando mattoncini LEGO. Il risultato è stato sorprendente: 61.200 pezzi assemblati in perfetta sincronia, proprio come avviene ogni giorno nella linea produttiva dell’impianto.

A raccontare l’importanza di questo percorso è stato Michael Jude, HR Director di Nissan Sunderland, che ha sottolineato come numerosi dipendenti attuali abbiano preso parte da studenti agli eventi organizzati dalla Skills Foundation. «Siamo fieri di aver ispirato oltre centomila giovani menti in un decennio. E oggi siamo pronti a rilanciare: raddoppieremo le attività formative, all’interno dell’iniziativa MADE NE, per raggiungere oltre 16.000 studenti all’anno. Un investimento per il nostro futuro e per quello della nuova mobilità elettrica Nissan EV36Zero», ha dichiarato.

La Skills Foundation entra così in una nuova fase strategica. Diventa co-creatrice di MADE NE, ambizioso progetto da 14,6 milioni di sterline, nato per rafforzare la competitività del settore manifatturiero nel Nord Est del Regno Unito. Nell’ambito di questa iniziativa, Nissan aprirà una nuova aula dedicata alla formazione STEM all’interno del centro SASMI, nei pressi del proprio impianto produttivo, dove gli studenti potranno apprendere competenze specifiche per i veicoli elettrici e per la produzione avanzata.

L’evento LEGO ha avuto anche un valore simbolico: tra i partecipanti, gli alunni del sesto anno della scuola Gillas Lane di Houghton-le-Spring, la stessa che dieci anni fa fu la prima a prendere parte al workshop Monozukuri Caravan, ispirato alla filosofia produttiva giapponese. «È bello vedere che dopo un decennio continuiamo a collaborare con Nissan per offrire ai nostri studenti esperienze educative significative. La formazione STEM, se introdotta sin dalla giovane età, può realmente orientare i ragazzi verso un futuro ricco di opportunità», ha dichiarato Kay Straughan, dirigente scolastico dell’istituto.

La Nissan Skills Foundation rappresenta oggi molto più di un programma didattico: è una porta aperta sul futuro per migliaia di studenti. In un’epoca in cui l’industria automobilistica sta vivendo una delle sue più profonde trasformazioni, Nissan sceglie di investire non solo in tecnologie e infrastrutture, ma soprattutto nelle persone. Perché è lì, tra i banchi di scuola e le mani curiose dei bambini, che si costruisce la vera energia del cambiamento.