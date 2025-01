Nissan: un 2024 ricco di nuovi modelli e servizi per una mobilità sostenibile

Il 2024 è stato un anno straordinario per Nissan, con il lancio di nuovi modelli, tecnologie innovative e servizi pensati per consolidare la sua posizione nel mercato italiano.

L’approccio strategico del marchio giapponese ha spaziato dall’ampliamento della gamma crossover e dei veicoli commerciali leggeri (LCV) a soluzioni di mobilità urbana elettrica e programmi di assistenza clienti sempre più completi.

Nuove stelle tra i crossover: Juke, Qashqai e Ariya



Ad aprile, il rinnovato Nissan Juke ha fatto il suo debutto al Milano Running Festival. Con una nuova livrea gialla, interni aggiornati e la versione N-Sport, il SUV compatto ha rafforzato la sua posizione di riferimento per stile e tecnologia, superando le 12.000 unità vendute (+6% rispetto al 2023).

Lo stesso mese, Nissan ha presentato il nuovo Qashqai, che ha mantenuto il suo ruolo di pioniere nel segmento crossover. Il design esterno è stato reso più moderno e dinamico, mentre gli interni, realizzati con materiali di alta qualità, offrono un comfort superiore. Con nuove versioni come l’N-Design e tecnologie avanzate di assistenza alla guida, Qashqai si è confermato tra i modelli più venduti: 4° posto tra i C-SUV e 7° tra gli ibridi in Italia.

A luglio, il marchio sportivo NISMO è tornato in Europa con il Nissan Ariya NISMO, primo modello EV della gamma ad alte prestazioni. Consegne previste per l’inizio del 2025, il veicolo celebra i 40 anni del brand NISMO, combinando design aerodinamico e tecnologie avanzate per un’esperienza di guida emozionante.

Ecoincentivi e mobilità sostenibile



Settembre ha visto l’introduzione di incentivi fino a 11.000 euro per la gamma Ariya, promuovendo l’adozione di veicoli elettrici. Il crossover coupé elettrico ha registrato una crescita straordinaria delle vendite (+91% rispetto al 2023), rafforzando l’impegno di Nissan verso una mobilità sostenibile.

Sul finire dell’anno, Nissan ha introdotto il X-Trail Mild Hybrid, un’alternativa più accessibile alla versione e-POWER, che ha totalizzato oltre 3.800 unità vendute (+9%).

LCV Nissan: un anno da record



Il segmento dei veicoli commerciali leggeri ha visto l’introduzione del nuovo Townstar Evalia a luglio, una versatile soluzione per il trasporto persone disponibile in versione benzina o elettrica. A novembre, Nissan ha lanciato il Interstar, il più grande della gamma LCV, progettato per efficienza e comfort, con motorizzazioni diesel e 100% elettriche. Nel 2024, le vendite complessive degli LCV Nissan sono cresciute del 31%, con incrementi significativi per i modelli Townstar (+7%), Primastar (+38%) e Interstar (+59%).

e-POWER: la rivoluzione dell’ibrido



La tecnologia e-POWER, brevetto esclusivo di Nissan, ha continuato a conquistare consensi nel 2024. Disponibile su Qashqai e X-Trail, questa soluzione elettrificata offre il piacere di guida di un EV senza necessità di ricarica alla spina. Con 12.000 unità vendute nell’anno, e-POWER rappresenta il 57% delle vendite a privati per Qashqai, grazie anche alla campagna di comunicazione “La rivoluzione dell’ibrido” lanciata a ottobre.

Nuovi orizzonti per la mobilità urbana



Sempre a ottobre, Nissan ha introdotto i veicoli elettrici leggeri Nanocar Silence S04, sviluppati in collaborazione con Silence. Compatti, silenziosi e sostenibili, questi modelli offrono un’alternativa pratica per la mobilità cittadina. In soli tre mesi, sono state vendute oltre 120 unità in Italia.

Nissan More: assistenza e garanzia fino a 10 anni



Nissan ha lanciato il programma Nissan More, che offre fino a 10 anni di garanzia su componenti chiave del veicolo. Gratuito per i clienti che effettuano i tagliandi presso le concessionarie ufficiali, il programma ha già visto l’adesione di oltre 3.000 clienti in tre mesi.



Il 2024 ha segnato un punto di svolta per Nissan, che ha saputo rispondere alle esigenze di un mercato in evoluzione con modelli innovativi e servizi all’avanguardia. Dal successo di Juke e Qashqai al ritorno di NISMO, fino alle soluzioni per una mobilità sostenibile, Nissan continua a distinguersi per la capacità di anticipare le tendenze del settore.