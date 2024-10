Nuova Abarth 600e: la potenza elettrica celebra il brand con la campagna “Temptation”

L’Abarth 600e, la prima Abarth elettrica, è protagonista di “Temptation,” una campagna pubblicitaria che cattura l’essenza del brand attraverso uno storytelling innovativo e un tocco di ironia.

Questo spot celebra il DNA dello Scorpione, evidenziando potenza, sportività e prestazioni anche quando il veicolo è fermo, rendendolo un autentico simbolo di desiderio e tentazione per gli appassionati del marchio.

L’essenza della campagna “Temptation”

La campagna “Temptation” rappresenta perfettamente il conflitto tra la potenza intrinseca dell’Abarth 600e e la moderazione che spesso si richiede a un’auto sportiva di questo calibro. Lo spot è ambientato in una tipica strada italiana, dove la 600e, con il suo look aggressivo e deciso, cattura l’attenzione di alcuni agenti. La situazione diventa ironica quando gli agenti iniziano a ispezionare l’auto, notando che, pur essendo ferma, emana una potenza irresistibile e una forte personalità sportiva. Il proprietario dell’auto, con un atteggiamento fiero e sicuro, osserva la scena con calma, enfatizzando la sicurezza trasmessa dal suo veicolo, simbolo di controllo e adrenalina.

In un twist finale, gli agenti si rendono conto che l’unica “colpa” dell’Abarth 600e è quella di rappresentare un irresistibile richiamo alla performance, anche da ferma. L’ironia della scena gioca sul contrasto tra la potenza potenziale e la quiete apparente, celebrando così lo spirito indomito del brand.

Un tributo alla storia e alla potenza di Abarth

Con questa campagna, Abarth riesce a richiamare i valori distintivi del marchio: velocità, potenza e stile inconfondibile. La 600e, la più potente Abarth di sempre, rappresenta un nuovo capitolo nella storia dell’azienda, che oggi abbraccia l’elettrico senza sacrificare il carattere aggressivo e sportivo. Questo modello non è solo un veicolo elettrico; è un tributo alla passione e all’innovazione continua del brand.

La campagna “Temptation” mette in evidenza la sfida tra il desiderio di velocità e la moderazione. L’Abarth 600e, sebbene elettrica, mantiene intatto il suo spirito aggressivo e la promessa di prestazioni elevate, creando un mix perfetto tra tradizione e innovazione. Questo è uno dei messaggi chiave dello spot, che ribadisce come il brand dello Scorpione, pur evolvendosi, non perda mai la propria identità.

La tentazione di guidare l’Abarth 600e

Il messaggio della campagna è chiaro: la tentazione di guidare la nuova Abarth 600e è irresistibile. La potenza e il design iconico del veicolo lo rendono un simbolo di performance, e il contrasto tra forza e moderazione è una metafora che esalta la personalità del brand. Anche da fermo, questo modello trasmette tutta l’energia e la grinta tipiche delle auto Abarth, facendo sì che chiunque la osservi venga rapito dalla sua “tentazione” di libertà e velocità.

Un nuovo capitolo per il brand Scorpione

L’Abarth 600e, protagonista della campagna “Temptation”, non è solo un’auto, ma un’esperienza che richiama la tradizione e il fascino del brand italiano. Lo spot racconta la storia di un’auto pronta a catturare il cuore degli appassionati, una macchina in grado di combinare potenza, controllo e uno stile audace. La nuova campagna pubblicitaria rappresenta una dichiarazione d’intenti per Abarth: anche nell’era dell’elettrico, lo Scorpione continua a pungere.

Agenzia: Migrante

Executive Creative Director: Leonardo Ricagni

VP, Creative: Sol Ricagni

Copy Creative Director: Federico Russo

Art Creative Director: Hilde Capra

Agency Producer: Pablo Figueroa

Associate Creative: Franco Machado