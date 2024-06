Nuova BMW Serie 1: il “The 1 Roadshow” porta l’innovazione su strada

La nuova BMW Serie 1 si lancia nel mercato con un evento unico: “The 1 Roadshow”, un tour che toccherà luoghi iconici in tutta Italia, dal 5 giugno al 5 ottobre.

Il tour, partito da Milano, vedrà la nuova compatta protagonista di 16 tappe, tra città e località balneari, con la musica come filo conduttore.

Il debutto del tour è avvenuto mercoledì 5 giugno presso la House of BMW in via Monte Napoleone 12, Milano. Qui, la nuova Serie 1 è stata presentata al pubblico, segnando l’inizio di un nuovo capitolo nella storia ventennale della casa automobilistica nel segmento delle compatte premium. La presentazione ha avuto un tono musicale, in linea con lo spirito del tour: Saturnino, storico bassista di Jovanotti, e i Bud Spencer Blues Explosion hanno reinterpretato la colonna sonora che aveva reso celebre la BMW Serie 1 vent'anni fa.

Dopo Milano, “The 1 Roadshow” si è diretto verso Selva di Val Gardena per la BMW Hero Bike, un evento dedicato agli appassionati di ciclismo. Successivamente, la BMW Serie 1 raggiungerà la Puglia, partecipando a eventi musicali come Battiti Live a Molfetta e Otranto. Il tour proseguirà attraverso le mete estive più ambite, inclusa la Versilia, il Litorale Romano, la Campania, la zona Adriatica e le isole. La chiusura del tour è prevista in autunno con un ritorno nelle principali città italiane, in vista del lancio ufficiale il 5 ottobre.

Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di BMW Italia, ha sottolineato durante la serata milanese: “Nel 2004, la BMW Serie 1 debuttava con caratteristiche di design, sportività, dinamismo e piacere di guidare che la posizionavano in modo distintivo e speciale. Oggi, a vent’anni di distanza, ritroviamo questi tratti distintivi nella nuova Serie 1, giunta alla quarta generazione, con un design carismatico e sportivo, motori ad elevata efficienza, un telaio ridisegnato per una dinamica di guida unica, interni tecnologici e digitali, e una grande attenzione alla sostenibilità”.

La nuova BMW Serie 1 promette di stupire non solo per il design, ma anche per l’innovazione tecnologica. Ogni tappa di “The 1 Roadshow” offrirà l’opportunità di scoprire da vicino le caratteristiche del nuovo modello. Per tre giorni, in ciascuna location, sarà possibile ammirare la vettura, esplorandone il design e le tecnologie all'avanguardia, e scoprire il legame profondo con il mondo della musica.

Un partner d’eccezione accompagna la nuova Serie 1 nel suo debutto: Hublot, del Gruppo LVMH. La casa di orologi di lusso ha presentato per l’occasione la nuova gamma 38mm, rivolta a un pubblico giovane e dinamico, lo stesso target della BMW Serie 1.

Il tour è pensato per creare un’esperienza immersiva, dove gli appassionati di auto potranno conoscere la nuova Serie 1 come si fa con una canzone che, una volta entrata in testa, diventa un irresistibile tormentone. Questo connubio tra automobili e musica rappresenta l’essenza del “The 1 Roadshow”, un evento che celebra l’innovazione e il dinamismo, valori che BMW ha sempre rappresentato.

Con il “The 1 Roadshow”, BMW non solo presenta un nuovo modello, ma invita tutti a vivere un’esperienza unica, scandita da ritmi musicali e tecnologici che accompagneranno la nuova Serie 1 in un viaggio attraverso l’Italia, dalle Alpi al mare, dalle città alle spiagge, fino al lancio ufficiale il 5 ottobre.