Nuova BMW Serie 2 Gran Coupé 2025: design sportivo, tecnologia avanzata e motori mild hybrid

BMW svela la nuova generazione della Serie 2 Gran Coupé, attesa sul mercato da marzo 2025.

La vettura compatta premium del marchio bavarese arriva profondamente rinnovata sotto ogni aspetto, dal design elegante e sportivo alle tecnologie digitali, passando per motori più efficienti e una guida sempre più connessa e sicura.

Estetica dinamica, eleganza inconfondibile



Il design della nuova BMW Serie 2 Gran Coupé rappresenta un’evoluzione stilistica che mantiene intatto il carattere sportivo ed elegante tipico della casa bavarese, enfatizzando dinamismo e presenza su strada. Rispetto alla generazione precedente, la nuova Serie 2 Gran Coupé si presenta leggermente più lunga, arrivando a 4,54 metri, con un passo che garantisce maggior spazio a bordo e un comfort superiore per i passeggeri.

Il frontale, caratterizzato da un cofano scolpito e da un’inedita reinterpretazione della calandra BMW, esprime sportività grazie ai nuovi fari LED, disponibili anche nella versione adattiva con tecnologia Matrix antiabbagliamento. Il profilo laterale mostra un tetto elegantemente inclinato che richiama le classiche linee delle coupé, mentre il posteriore vanta nuove luci LED a forma di C che rafforzano l'identità visiva della vettura.

Gli interni seguono la stessa filosofia, combinando estetica e funzionalità. Spicca il grande BMW Curved Display che unisce cruscotto digitale e infotainment in un’unica soluzione elegante e moderna, completamente rivolta al guidatore. La qualità percepita è elevata grazie all'uso di materiali pregiati come la combinazione di alluminio fresato retroilluminato e rivestimenti artigianali Veganza, materiale simile alla pelle completamente sostenibile.

Tecnologia di bordo all’avanguardia



La digitalizzazione è uno degli aspetti centrali della nuova BMW Serie 2 Gran Coupé. Basata sul BMW Operating System 9, l’esperienza di bordo raggiunge un livello di intuitività e fluidità senza precedenti, grazie a funzionalità avanzate come la navigazione cloud BMW Maps, aggiornamenti over-the-air continui e la possibilità di aggiungere funzionalità tramite acquisto in-app con BMW Digital Key Plus.

A bordo della vettura, i passeggeri avranno accesso a numerosi servizi personalizzabili, tra cui streaming musicale, video, notizie, giochi e navigazione avanzata con vista 3D e visualizzazione satellitare. La Serie 2 Gran Coupé sarà inoltre equipaggiata con l’ultima generazione del BMW Intelligent Personal Assistant, sempre più reattivo e in grado di dialogare con i passeggeri in modo naturale e fluido.

Motori elettrificati e sostenibilità



Anche sul fronte dei motori la nuova BMW Serie 2 Gran Coupé segna un netto passo avanti. Al top della gamma, la BMW M235 xDrive Gran Coupé è spinta da un motore benzina da 300 CV con prestazioni elevate e soluzioni tecniche specifiche per il massimo piacere di guida. Tuttavia, grande attenzione è riservata all’efficienza ambientale con le versioni mild hybrid a 48 volt, disponibili sui modelli 220 e 220d Gran Coupé. Queste motorizzazioni, caratterizzate da potenze comprese tra 150 e 170 CV, offrono un equilibrio perfetto tra prestazioni dinamiche e consumi ridotti, garantendo emissioni più basse e consumi inferiori.

Guida assistita e sicurezza avanzata



Sul fronte sicurezza e assistenza alla guida, BMW alza ancora l’asticella. La nuova Serie 2 Gran Coupé offrirà, di serie o su richiesta, sistemi avanzati per la guida parzialmente automatizzata. Tra questi figurano l’assistente al parcheggio automatico, il cruise control adattivo con funzione Stop & Go, il riconoscimento automatico dei limiti di velocità e un assistente di sterzata avanzato.

L’innovativo Parking Assistant Professional permetterà addirittura manovre di parcheggio completamente automatizzate, facilitando enormemente le manovre urbane e riducendo i rischi nelle operazioni più complesse.

Versatilità senza compromessi



BMW ha progettato la nuova Serie 2 Gran Coupé per rispondere alle esigenze quotidiane con grande versatilità. Oltre a un bagagliaio capiente e modulabile fino a 430 litri, l’abitacolo offre sedili posteriori ripiegabili e divisibili, adattandosi perfettamente alle diverse esigenze di carico. Opzionale anche il comfort premium dei sedili anteriori con funzione massaggio e riscaldamento, così come un raffinato impianto audio firmato harman/kardon.

Disponibilità sul mercato e produzione



La nuova BMW Serie 2 Gran Coupé entrerà in produzione nello stabilimento di Lipsia, Germania, con il lancio ufficiale sul mercato previsto per marzo 2025. Sarà disponibile con una vasta gamma di personalizzazioni estetiche e funzionali, in linea con la tradizione BMW di permettere ai clienti la massima libertà nel definire la propria vettura.

Con questo nuovo modello, BMW riafferma il suo ruolo di leader nell'innovazione automobilistica, unendo design emozionante, tecnologia digitale avanzata e motori più sostenibili, confermando così l'impegno del brand bavarese per un futuro sempre più digitale ed ecologico.