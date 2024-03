Nuova Citroën C4 e C4 X Hybrid 136: Innovazione e Comfort

Citroën introduce un'importante novità nel segmento C con il lancio delle versioni Hybrid 136 per i modelli C4 e C4 X, rappresentando un passo avanti significativo nell'efficienza energetica e nel comfort di guida.

La nuova motorizzazione ibrida è progettata per coniugare i benefici delle tecnologie a benzina ed elettrica, offrendo un'esperienza di guida unica, riducendo al contempo consumi ed emissioni.

La tecnologia Hybrid 48V è al centro di questa innovazione. Con una batteria da 48V che si ricarica automaticamente durante la guida, il sistema è affiancato da un motore benzina 3 cilindri PureTech da 136 CV (100 kW), sviluppato appositamente per integrarsi perfettamente con il sistema ibrido. Il motore elettrico ë-Motor da 21 kW, prodotto in Francia, contribuisce a ridurre ulteriormente le emissioni e i consumi, offrendo fino al 50% degli spostamenti urbani in modalità completamente elettrica.

Le versioni Hybrid 136 di C4 e C4 X si distinguono per il loro cambio elettrificato a doppia frizione ë-DCS6, che assicura transizioni fluide e una guida confortevole. Questo sistema permette un risparmio di carburante fino a 1 litro/100 km rispetto al motore a benzina PureTech 130 EAT8, con un'efficienza notevole in ambiente urbano, dove il risparmio medio di carburante può raggiungere quasi il 30%.

Grazie alla riduzione delle emissioni di CO2 fino al 20% rispetto al motore a benzina PureTech 130 S&S EAT8, C4 e C4 X Hybrid 136 consentono una guida libera e senza restrizioni in molte aree urbane soggette a limitazioni della circolazione. Con emissioni di soli 107 g di CO2/km, secondo il ciclo WLTP, queste vetture rappresentano una scelta responsabile per l'ambiente.

La semplicità e il piacere di guida sono ulteriormente esaltati dalla tecnologia ibrida, che permette ai due motori, elettrico e termico, di operare in modo automatico e armonioso, garantendo prestazioni dinamiche elevate e un comfort di guida superiore. La batteria, posizionata in modo strategico sotto il sedile anteriore sinistro, non incide sullo spazio a disposizione per i passeggeri o nel bagagliaio.

L'offerta di C4 e C4 X si arricchisce così di una soluzione ibrida che promette una guida elettrica accessibile e senza preoccupazioni, ideale per chi cerca un'alternativa efficiente e confortevole per la mobilità quotidiana. Con prezzi a partire da 30.550 euro per la C4 e 32.050 euro per la C4 X, Citroën conferma il proprio impegno verso l'innovazione e la sostenibilità, proponendo veicoli che rispondono alle esigenze di una clientela sempre più attenta all'ambiente e alla qualità della guida.