Nuova Citroën C4 e nuova ë-C4 - 100% ëlectric: il comfort è una priorità

Citroën definisce ogni volta nuovi parametri di comfort a bordo delle sue vetture. Nel corso dei suoi 100 anni di storia, Citroën ha sempre riservato grande attenzione al tema del comfort, elemento basilare nella progettazione dei suoi veicoli per offrire un’esperienza a bordo inedita, orientata al benessere. Fin dall’inizio, la Marca ha introdotto soluzioni tecnologiche innovative e nuove funzionalità per rendere l'abitacolo di tutti suoi modelli confortevole, dalle sospensioni ai sedili, dall’ergonomia dei comandi all’architettura interna, fino ai materiali utilizzati nell’abitacolo. Molti di questi elementi hanno contribuito a costruire la reputazione della Marca in materia di benessere a bordo e definire il concetto di comfort Citroën, unico e distintivo, una vera firma di Marca.

L'evoluzione dell'iniziale concetto di benessere si è sviluppata a tal punto da sfociare nel programma Citroën Advanced Comfort®. Si tratta di una strategia ispirata dai clienti, che sta alla base della progettazione dei modelli attuali per offrire un comfort globale a 360° e che oggi identifica un nuovo approccio, più moderno e funzionale, in grado di abbracciare differenti elementi che riguardano la qualità della vita a bordo e che rappresenta un vero “marchio di fabbrica” che guida la progettazione e lo sviluppo dei modelli Citroën.

Nuova Citroën C4 e Nuova Citroën ë-C4 - 100% ëlectric portano questo innovativo concetto ad una sublimazione dell'iniziale idea. La parola 'comfort' viene così adattata a differenti momenti del viaggio, in cui sono coinvolti tutti i passeggeri.

Come sempre, sono le singole innovazioni tecnologiche a fare la differenza, e nel caso di Nuova ë-C4 e Nuova C4 si inizia dalle sospensioni Citroën con Smorzatori Idraulici Progressivi®(Progressive Hydraulic Cushions®) pronte a conferire quel tipico ed esclusivo effetto "tappeto volante” in grado di filtrare al meglio le sollecitazioni del fondo stradale.

La qualità dell'assorbimento delle vibrazioni raggiunge un nuovo livello, frutto dei 20 brevetti depositati durante lo sviluppo di queste tecnologiche sospensioni. Ai tradizionali ammortizzatori Nuova Citroën C4 e Nuova Citroën ë-C4 - 100% ëlectric aggiungono due smorzatori idraulici: uno per l'estensione, l'altro per la fase di compressione, in grado di migliorare l’assorbimento degli urti, garantire fluidità di marcia ed evitare i bruschi arresti di fine corsa. Ne risulta la sensazione che la vettura sorvoli le imperfezioni del fondo stradale, mantenendo al contempo un comportamento dinamico da riferimento.

L’esperienza di comfort risulta ulteriormente enfatizzata dai sedili Advanced Comfort, un’innovazione esclusiva Citroën. Ampi ed avvolgenti, questi sedili invitano subito a prendere posto trasmettendo comfort, benessere e sostegno. Grazie ad una schiuma poliuretanica ad alta densità, sia sullo strato superficiale che nella parte strutturale più interna, garantiscono il massimo comfort posturale e dinamico, garantendo eccellente isolamento dalla strada e dalle sue imperfezioni e ottimo sostegno in tutti gli usi, anche nei lunghi viaggi.

La progettazione dei sedili contribuisce a un comfort di guida ottimale, grazie alle sedute e agli schienali ampi, al sostegno rafforzato, alla disponibilità in opzione di regolazione lombare e in altezza e alle regolazioni elettriche dei sedili anteriori, agli ampi e comodi braccioli laterali e centrali, nei posti anteriori e posteriori.

Per aumentare il benessere a bordo e sentirsi protetti come in un cocoon, anche nelle situazioni più stressanti, i sedili anteriori sono possono essere a richiesta riscaldabili e di funzione massaggio. Tutti i passeggeri sono accolti in condizioni di comfort eccezionali.

L'attenzione con cui è stato sviluppato l'abitacolo coinvolge anche i passeggeri posteriori, grazie al miglior spazio per le ginocchia in seconda fila del segmento (198 mm), per accogliere comodamente anche i passeggieri più alti.

Su Nuova Citroën C4 e Nuova Citroën ë-C4 - 100% ëlectric troviamo anche un isolamento acustico particolarmente curato, con rumori di rotolamento e fruscii aerodinamici ridotti a tal punto da favorire quell'effetto cocoon che filtra le sollecitazioni esterne e dà un senso di protezione, una percezione che viene ulteriormente esaltata dall'isolamento del blocco motore.

A questo punto, Nuova Citroën C4 e Nuova Citroën ë-C4 - 100% ëlectric sono pronte per diventare autentiche sale d'ascolto Hi-Fi, grazie al trattamento digitale ad 8 vie del sistema audio Arkamys. Comprende un altoparlante centrale nella parte superiore della plancia, woofer nelle portiere anteriori e posteriori, tweeter nei montanti del parabrezza ed un subwoofer sotto il fondo del bagagliaio.

Al benessere a bordo ed al piacere acustico, per fronteggiare le stagioni più fredde, si aggiunge un eccezionale comfort termico dato dai sedili anteriori e posteriori riscaldabili, climatizzatore automatico bizona (con comandi fisici sulla consolle centrale e comandi digitali sul TouchPad), aeratori per i passeggeri posteriori.

Un ulteriore elemento del programma Citroën Advanced Comfort® che consente di soddisfare le molteplici attese dei clienti in termini di un benessere a 360° è rappresentato dalla possibilità di scegliere la motorizzazione adatta alle esigenze di ognuno: termica, di nuova generazione, Euro 6d, benzina o Diesel oppure 100% elettrica:

Motore Elettrico 100 kW (136 CV) con un’autonomia di 350 km (*) nel ciclo WLTP

nel ciclo WLTP Motore Benzina PureTech 130 S&S

Motore Benzina PureTech 130 S&S EAT8

Motore Diesel BlueHDi 130 S&S EAT8

La sensazione di comfort a bordo viene ulteriormente amplificata su Nuova Citroën ë-C4 - 100% ëlectric, che aggiunge silenziosità di funzionamento e fluidità di movimento per una mobilità in classe ë-comfort.

L’ë-comfort consente di viaggiare in modalità 100% elettrica con zero emissioni di CO 2 per rispondere alle esigenze di ecosostenibilità dei clienti, zero rumore, per garantire un comfort acustico ottimale in modalità elettrica in città, zero vibrazioni, zero passaggi bruschi, zero cambi di marcia, per una perfetta fluidità di guida.

Un’altra specificità di Nuova Citroën ë-C4 - 100% ëlectric è rappresentata dai cerchi in lega da 18" Crosslight diamantati, sviluppati proprio per ridurre le vibrazioni e valorizzare il comfort di bordo.

Nuova Citroën ë-C4 - 100% ëlectric offre inoltre la massima tranquillità al cliente perché grazie alla sua autonomia di 350 km (*) nel ciclo WLTP consente una grande libertà di movimento.

Infine Nuova Citroën ë-C4 - 100% ëlectric consente di ricaricare la batteria del motore elettrico in maniera semplice e veloce. Utilizzando una colonnina di ricarica pubblica con caricatore da 100kW a ricarica rapida, la batteria (da 50kWh di capacità) si ricarica al ritmo di 10 km/minuto, un riferimento nel segmento. Pertanto in soli 10 minuti si può ricaricare fino a 100km e in appena 30 minuti, l’80% della ricarica viene completato.