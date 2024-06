Nuova Citroën ë-C3: la rivoluzione elettrica scelta da 1.600 Italiani

La nuova Citroën ë-C3 è pronta a rivoluzionare il mercato delle auto elettriche in Europa.

Con un prezzo competitivo sotto i 24.000 Euro e caratteristiche di alta qualità, è già stata scelta da oltre 1.600 italiani, stabilendo nuovi standard per le auto elettriche accessibili.

Citroën ha lanciato la nuova ë-C3 con l’obiettivo di ridefinire i parametri del mercato automobilistico elettrico. La ë-C3 è la prima vettura 100% europea nella sua categoria e promette di rivoluzionare la mobilità urbana grazie a un prezzo accessibile e a un rapporto qualità-prezzo straordinario. Con un listino inferiore ai 24.000 Euro, questa auto offre un comfort eccezionale, soluzioni di design innovative e un'autonomia urbana fino a 440 km.

Successo Commerciale Prima del Lancio Ufficiale

Ancor prima del suo arrivo nelle concessionarie, la Citroën ë-C3 ha già ottenuto un successo notevole in Italia, con oltre 1.600 contratti firmati a maggio. Questo dato riflette l'apprezzamento del pubblico italiano per le sue caratteristiche uniche e per l'approccio audace di Citroën alla mobilità urbana. Il lancio ufficiale è previsto per giugno, quando i clienti potranno finalmente provare sia la versione elettrica che quella a benzina nelle concessionarie Citroën.

Un Maggio di Successi per Citroën in Italia

Il successo della ë-C3 contribuisce alla crescita commerciale complessiva di Citroën in Italia. Secondo i dati di Dataforce, Citroën ha chiuso il mese di maggio con una quota di mercato del 4,32%, in crescita di 1,17 punti percentuali rispetto a maggio 2023. Questo incremento del 30% dei volumi, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, è particolarmente significativo considerando il contesto di un mercato in contrazione.

Anche la quota di mercato tra i privati è aumentata di 0,4 punti rispetto a maggio 2023, e di 1,1 punti nel segmento delle auto elettriche. Questi risultati indicano un crescente interesse dei consumatori verso le soluzioni di mobilità sostenibile offerte da Citroën.

Il Successo Continuo della Gamma C3 e C5X

Parallelamente al lancio della nuova ë-C3, la terza generazione della C3 continua a confermare il suo successo commerciale. A maggio, è stato il secondo veicolo più venduto in Italia e il primo nel proprio segmento, con una segment share del 13,7%, in crescita di circa 8,3 punti percentuali rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Anche la Citroën C5X ha raggiunto un importante traguardo, dominando il segmento D sedan mainstream con una segment share del 73%. Questo successo dimostra l'abilità di Citroën nel soddisfare le esigenze dei consumatori con una gamma di veicoli versatile e di alta qualità.

Con il lancio della nuova ë-C3, Citroën dimostra ancora una volta la sua capacità di innovare e di guidare il mercato verso soluzioni di mobilità più sostenibili e accessibili. Il successo preliminare di questo modello, unito alla crescita delle vendite della gamma C3 e C5X, evidenzia l'abilità di Citroën nel rispondere alle esigenze del mercato italiano e nel promuovere una transizione verso una mobilità urbana più ecologica ed efficiente.