Nuova Dacia Duster Expression TCe 130 4x4: performance off-road al giusto prezzo

La nuova Dacia Duster Expression TCe 130 4x4 è pronta a dimostrare tutta la sua versatilità con performance fuoristradistiche di livello superiore,

senza rinunciare al comfort e alla convenienza economica che da sempre caratterizzano il marchio Dacia. Proposta sul mercato italiano con un prezzo di listino di 26.400 euro, questa versione si pone come una delle scelte più interessanti per chi cerca un SUV compatto adatto tanto all’uso urbano quanto a quello off-road.

Al centro della nuova Duster Expression TCe 130 4x4 c’è la moderna piattaforma CMF-B, grazie alla quale il SUV Dacia beneficia di una spaziosità interna aumentata rispetto alla generazione precedente, pur mantenendo una lunghezza totale di soli 4,34 metri. Il risultato è un abitacolo accogliente e confortevole per i passeggeri, con un ampio spazio riservato ai bagagli.

Trazione integrale evoluta e tecnologia off-road avanzata

La Duster Expression TCe 130 4x4 è equipaggiata con il sistema Terrain Control, che consente al guidatore di selezionare tra cinque differenti modalità di guida in base alle condizioni della strada: AUTO, SNOW, MUD/SAND, OFF-ROAD ed ECO. Questo sistema permette al veicolo di adattarsi automaticamente ai diversi terreni, ottimizzando continuamente la distribuzione della coppia tra avantreno e retrotreno.

Le capacità fuoristradistiche sono ulteriormente esaltate da una notevole altezza da terra di ben 217 mm, che consente alla Duster di affrontare anche i percorsi più accidentati. Ottimi gli angoli caratteristici di questo SUV: 31° di attacco anteriore, 36° di uscita posteriore e un angolo di dosso pari a 24°, tutti valori che la posizionano tra le migliori del segmento.

La nuova versione della Duster 4x4 è inoltre dotata di un efficace sistema di controllo della velocità in discesa (Hill Descent Control), ideale per affrontare pendenze ripide o scivolose. Il sistema permette al guidatore di concentrarsi esclusivamente sulla guida, delegando la gestione di acceleratore e freno alla sofisticata elettronica di bordo.

Comfort, prestazioni e infotainment per ogni situazione

Sotto il cofano della versione Expression troviamo il brillante motore benzina TCe 130, capace di erogare 130 CV, abbinato alla trazione integrale. La potenza del motore e l’assetto migliorato, grazie a barre antirollio più rigide che riducono il rollio del 17%, garantiscono stabilità e maneggevolezza in ogni condizione di marcia, sia su strada asfaltata che off-road.

L'interno della Dacia Duster Expression TCe 130 4x4 offre un’esperienza tecnologica migliorata, con un display centrale da 10,1 pollici che mostra informazioni utili per l’utilizzo in fuoristrada, tra cui l'angolo di inclinazione laterale del veicolo, l'angolo di beccheggio e la suddivisione in tempo reale della coppia motrice tra le ruote.

Dacia, con questo modello, conferma così la sua filosofia di offrire tecnologia e affidabilità a un prezzo competitivo. La nuova Duster Expression TCe 130 4x4, disponibile nelle concessionarie a 26.400 euro, rappresenta una scelta ideale per chi desidera un SUV versatile e robusto, pronto ad affrontare ogni tipo di avventura.