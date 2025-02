Nuova Dacia Spring: la citycar elettrica perfetta anche fuori città

Dacia Spring si aggiorna con un restyling che ne esalta il carattere moderno e dinamico, mantenendo il suo punto di forza: essere l’auto elettrica più accessibile sul mercato.

Il nuovo design porta con sé dettagli più grintosi, a partire dalla firma luminosa a LED e dall’emblema ridisegnato, che rendono la Spring ancora più accattivante. Ma non è solo una questione di estetica: questa piccola citycar è anche incredibilmente versatile, perfetta per la città ma sorprendentemente adatta anche per le gite fuori porta.

Abbiamo avuto modo di testarla su strada, mettendola alla prova non solo tra le vie urbane, ma anche su percorsi extraurbani immersi nella natura. La nostra meta? Il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, un’oasi verde nel cuore della Brianza. Un tragitto che ci ha permesso di apprezzare le qualità della Spring in tutte le condizioni di guida.

Sin dai primi chilometri, la versione con motore da 65 CV ha dimostrato un'agilità sorprendente, grazie al peso ridotto che la rende scattante nel traffico cittadino e fluida nelle ripartenze. Il passaggio da 0 a 100 km/h in meno di 14 secondi conferma una risposta brillante per la categoria. La guida risulta intuitiva e piacevole, con una posizione di guida rialzata che offre una buona visuale sulla strada.

Usciti dalla caotica Milano, abbiamo percorso strade statali e collinari per raggiungere Montevecchia, dove la Spring ha continuato a convincere. La stabilità è buona anche sui tratti più tortuosi, e l’autonomia dichiarata di 230 km nel ciclo misto si è rivelata più che sufficiente per coprire l’intera giornata senza alcuna ansia da ricarica. La sua efficienza si deve anche ai consumi contenuti, inferiori ai 13,5 kWh/100 km, che la rendono una delle elettriche più parsimoniose sul mercato.

Una volta arrivati a destinazione, abbiamo scoperto un parco naturale ricco di paesaggi mozzafiato: vigneti, ruscelli, boschi e cascine creano un’atmosfera perfetta per una giornata di relax immersi nella natura. Con 11 sentieri ben segnalati, il Parco di Montevecchia offre percorsi per ogni livello di esperienza, rendendolo una meta ideale per una fuga dal caos cittadino.

Anche il rientro ha confermato l'affidabilità della Spring, con il suo comfort migliorato e la praticità degli interni. La versione Extreme, in particolare, offre un’esperienza tecnologica più avanzata grazie al sistema Media Nav Live, con schermo touch da 10 pollici e connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto.

Dacia Spring si conferma quindi una soluzione perfetta per chi cerca un’elettrica economica, pratica e versatile. Con un bagagliaio da 208 litri (espandibile fino a 1.004 litri abbattendo i sedili), è pronta ad accompagnare anche nei piccoli viaggi fuori città. Disponibile nelle versioni Expression e Extreme con due diverse motorizzazioni – 45 CV e 65 CV – la citycar 100% elettrica di Dacia è in vendita a partire da 17.900 euro.

Per chi pensa che un’auto elettrica sia solo per la città, la Spring dimostra il contrario: compatta ma capace, efficiente e affidabile, è l’alleata perfetta per la mobilità urbana e per le avventure del weekend.