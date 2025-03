Nuova Hyundai KONA: gamma rinnovata per soddisfare ogni esigenza di mobilità

A due anni dal debutto della seconda generazione, Hyundai rinnova profondamente la gamma del SUV compatto KONA,

un modello che ha saputo conquistare in breve tempo il cuore degli automobilisti italiani grazie a uno stile distintivo, un’offerta tecnologica completa e un’ampia gamma di motorizzazioni. Con questa nuova configurazione di gamma, Hyundai conferma la volontà di mettere sempre il cliente al centro, rendendo l’esperienza di scelta più chiara e razionale, e migliorando ulteriormente il valore residuo futuro del veicolo.

Il nuovo listino KONA si presenta con una struttura semplificata e organizzata in quattro allestimenti ben distinti, pensati per coprire esigenze molto diverse, sia in ambito privato che professionale. KONA si conferma un SUV compatto ma dalla grande versatilità, perfetto per chi vuole distinguersi nel traffico cittadino con uno stile personale, ma anche per chi cerca spazio e comfort per tutta la famiglia. Alla praticità si aggiunge una dotazione tecnologica che garantisce connettività, sicurezza attiva e passiva, oltre a un piacere di guida superiore in tutte le versioni.

L’offerta di motorizzazioni resta uno dei punti di forza della proposta KONA. Hyundai è infatti uno dei pochi marchi a proporre lo stesso modello con alimentazioni che spaziano dal tradizionale benzina, al Mild Hybrid, passando per il Full Hybrid fino ad arrivare alla versione 100% elettrica, ognuna pensata per rispondere a specifiche esigenze di consumo, prestazione e impatto ambientale.

Alla base della gamma troviamo l’allestimento XTech, che si propone come una soluzione completa e accessibile. Nonostante sia l’ingresso alla gamma, XTech offre già un ricco pacchetto di dotazioni di sicurezza, comfort e connettività, come cerchi in lega da 16 pollici, retrocamera, climatizzatore automatico, smart key e touchscreen da 12.3” con Apple CarPlay e Android Auto wireless. La sicurezza è garantita dai più recenti sistemi Hyundai Smart Sense, tra cui il riconoscimento di pedoni, ciclisti e veicoli, l’assistente al mantenimento della corsia e il sistema di rilevamento della stanchezza del conducente. XTech è disponibile con motore benzina 1.0 T-GDI da 100 CV o con powertrain Full Hybrid da 129 CV, con prezzi a partire da 26.700 euro.

Un gradino sopra si colloca l’inedito allestimento Business, sviluppato partendo dalle necessità di aziende e professionisti ma perfetto anche per le famiglie. La dotazione si arricchisce di cerchi in lega da 17 o 18 pollici, caricatore wireless per smartphone, sensori pioggia, vetri posteriori oscurati, specchietti ripiegabili elettricamente e sedile guidatore con supporto lombare elettrico. Questo allestimento è disponibile in abbinamento con tutte le motorizzazioni eccetto l’elettrica, con un listino che parte da 28.100 euro.

Al vertice della nuova gamma troviamo due allestimenti che esprimono al meglio i due volti della KONA: sportività e tecnologia. KONA N Line è la scelta ideale per chi desidera un look più aggressivo, ispirato al mondo del motorsport, con passaruota in tinta carrozzeria, cerchi specifici da 18 pollici, interni personalizzati e dettagli esclusivi. È proposta con motore benzina 1.6 T-GDI da 138 CV o in versione Full Hybrid 1.6 GDI HEV da 129 CV. In parallelo, l’allestimento Excellence punta sul comfort, sulla raffinatezza e su una dotazione tecnologica di fascia premium. Include fari Full LED Wide-Projection, cerchi da 18 pollici, impianto audio Bose e dotazioni ADAS aggiuntive. Entrambe le versioni di punta sono disponibili da 32.500 euro.

Per chi invece guarda all’elettrico come scelta definitiva, Hyundai propone la KONA Electric in due varianti di batteria. La prima, da 48,6 kWh, garantisce fino a 380 km di autonomia nel ciclo WLTP, mentre la seconda, da 64,8 kWh, arriva a 510 km con una sola ricarica. Si tratta di una proposta all’avanguardia che non scende a compromessi, nemmeno in termini di spazio e comfort. Anche in questo caso, l’offerta parte dall’allestimento Exclusive, già completo di ogni dotazione essenziale, fino alla versione N Line, riservata a chi desidera abbinare l’esperienza di guida elettrica a un’estetica sportiva e dinamica. I prezzi partono da 38.300 euro per la versione da 48,6 kWh e da 41.300 euro per la versione long range. Il top di gamma N Line elettrico è proposto da 45.500 euro.

Un riconoscimento importante per la KONA EV è arrivato da Green NCAP, che ha assegnato al modello il prestigioso Life Cycle Assessment Award 2024. Si tratta di un premio che valuta l’impatto ambientale complessivo del veicolo durante l’intero ciclo di vita, dalla produzione allo smaltimento. Su 18 veicoli elettrici testati, solo cinque hanno superato la soglia di emissioni fissata a 100 grammi di CO2 equivalente per chilometro. La KONA EV è tra questi, confermando la sua posizione di riferimento tra i SUV elettrici non solo per le prestazioni, ma anche per la sostenibilità reale e misurabile.

Con questa nuova gamma, Hyundai rafforza ulteriormente la sua presenza nel segmento B SUV in Italia. La nuova KONA rappresenta una scelta intelligente e versatile, capace di rispondere alle esigenze di chi cerca stile, efficienza, connettività e un’esperienza di guida coinvolgente, sia nella versione termica, ibrida o elettrica.