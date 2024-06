Nuova Jeep Wagoneer S Trailhawk: il SUV elettrico per ogni avventura

Jeep, un marchio rinomato a livello globale per i suoi design robusti e funzionali, ha nuovamente superato i propri limiti con il nuovo concept Jeep Wagoneer S Trailhawk.

Questo SUV 100% elettrico incarna la perfetta fusione tra la leggendaria capacità off-road di Jeep e l'innovazione tecnologica, offrendo prestazioni eccezionali sia su strada che fuori dai sentieri battuti.

L'Easter Jeep Safari a Moab, Utah, è stato storicamente il terreno di prova per sviluppare le caratteristiche distintive dei veicoli Jeep. Il nuovo Jeep Wagoneer S Trailhawk è l'ultima evoluzione di questa tradizione, mostrando le straordinarie capacità della piattaforma STLA Large. Questa flessibilità consente alla Jeep Wagoneer S di adattarsi a diverse superfici, dimostrando la sua superiorità sia su asfalto che su terreni accidentati.

Innovazione e Performance

Antonio Filosa, CEO di Jeep, sottolinea l'importanza di questo modello per il brand: “La nuova Jeep Wagoneer S 2024 è l’erede di un glorioso patrimonio e vanta una capacità leggendaria, un design innovativo e una flessibilità necessaria per dare il meglio sia su strada che off-road”. Questo concept, costruito sulla piattaforma STLA Large, dimostra chiaramente le potenzialità della gamma Jeep Wagoneer S completamente elettrica.

Il concept Jeep Wagoneer S Trailhawk è stato lanciato insieme alla Jeep Wagoneer S Launch Edition, il primo veicolo elettrico a batteria (BEV) del marchio Jeep a livello globale. Questa edizione sarà inizialmente disponibile in Nord America, con un lancio previsto in Europa e altri mercati mondiali nella seconda metà del 2024.

Capacità Off-Road e Tecnologia Avanzata

La Jeep Wagoneer S Trailhawk rappresenta un passo avanti nella tecnologia e nelle capacità off-road. Questo SUV 100% elettrico esalta il divertimento, la libertà e il senso di avventura che contraddistinguono Jeep. La tecnologia elettrica garantisce prestazioni senza precedenti, con una coppia istantanea e capacità off-road senza compromessi.

Le modalità di guida Auto, Sand, Snow, Eco e Sport del sistema Selec-Terrain di serie sono arricchite dalla modalità Rock e dal bloccaggio elettronico dell'asse posteriore, selezionabile dal conducente. Queste caratteristiche permettono al veicolo di adattarsi facilmente a qualsiasi tipo di terreno. Il concept è equipaggiato con robusti pneumatici all-terrain da 31,5 pollici, pronti per affrontare i percorsi più impegnativi.

Design Autentico e Funzionale

Il design del Jeep Wagoneer S Trailhawk riflette la filosofia di Jeep: “go anywhere, do anything”. Questo SUV è un mix perfetto di capacità off-road, prestazioni ad alta velocità e design autentico del marchio, sia internamente che esternamente. Le sospensioni rialzate, il design anteriore e posteriore aggressivo, i ganci di traino per uso pesante e gli estrattori d'aria funzionali sono solo alcune delle caratteristiche che migliorano le prestazioni in condizioni di alta velocità e alta pressione.

La griglia illuminata Seven Slots, iconica del marchio Jeep, ha un look audace e robusto, con feritoie strutturate e accenti metallizzati Storm Gray. La speciale edizione in tinta carrozzeria Banner include dettagli studiati per le avventure più impegnative, come la decalcomania antiriflesso sul cofano, mostrine a filo di ispirazione aeronautica, ganci di traino anteriori e posteriori arancioni, esclusivi cerchi multipezzo da 18 pollici e un tetto apribile panoramico a doppio pannello.

Interni Robusti e Funzionali

Gli interni del Jeep Wagoneer S Trailhawk sono progettati per affrontare l'avventura con stile e funzionalità. Le superfici morbide in eco-pelle Mantis Green sono arricchite da inserti ispirati alle meteoriti. Gli inserti metallici scuri Storm e i dettagli anodizzati Radical Red esaltano visivamente le capacità del veicolo.

Il volante ottagonale ridisegnato consente un controllo preciso, con una sezione di impugnatura tattica per la guida fuoristrada e un profilo arrotondato per le manovre a mani sovrapposte. Il quadro strumenti è dotato di un maniglione trasversale per la stabilità del passeggero, con elementi di fissaggio a vista e inserti filettati per il montaggio di attrezzi e accessori.

I sedili anteriori riscaldati e ventilati, rivestiti in Mantis Green con un motivo spigato traforato, offrono un equilibrio tra sport e lusso. La plancia centrale dispone di un ampio vano portaoggetti aperto con caricatore per smartphone e prese USB multiple, permettendo di mantenere carichi tutti gli strumenti essenziali per le avventure all'aperto.

Il Jeep Wagoneer S Trailhawk rappresenta l'ultima frontiera dell'innovazione Jeep, unendo tecnologia avanzata e capacità off-road senza pari. Questo SUV 100% elettrico è pronto a conquistare qualsiasi terreno, offrendo un'esperienza di guida senza precedenti per gli amanti dell'avventura. Con il suo design robusto e funzionale, il Wagoneer S Trailhawk è destinato a diventare un'icona nel mondo dei veicoli off-road.