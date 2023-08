Nuova Mercedes EQC SUV avvistata la seconda generazione

I colleghi di autoexpress.co.uk hanno avvistato i collaudatori mentre mettono alla prova il nuovo SUV Mercedes EQC SUV di seconda generazione completamente elettrico: l’arrivo è previsto per il 2025.

EQC si unirà a un vasto numero di SUV elettrici nella gamma Mercedes-Benz, posizionandosi tra i modelli compatti EQA ed EQB e quelli molto più grandi di EQE ed EQS.

L’attuale EQC è stato il primo modello completamente elettrico prodotto in serie e sviluppato da Mercedes, un pioniere che è arrivato con alcuni compromessi in termini di autonomia ed efficienza. Tuttavia, il modello ha dimostrato di essere popolare, rendendo questa nuovissima versione molto più complessa da realizzare.

Progettata per affiancarsi alla GLC a benzina, la EQC in realtà condividerà ben poco con la sorella con motore a combustione e passerà invece a un telaio EV totalmente su misura. Questa sarà probabilmente la nuova architettura MMA Mercedes che dovrebbe essere messa in produzione nel 2025, piuttosto che la piattaforma EVA su cui si basano le attuali linee di modelli EQE ed EQS.

Queste basi avanzate daranno alla nuova EQC una piattaforma molto più efficiente rispetto al modello di prima generazione e introdurranno la possibilità di ospitare pacchi batteria più grandi e motori elettrici assemblati in modo più intelligente. Ci sarà la possibilità di propulsori sia a motore singolo che doppio sui modelli MMA, con una maggiore enfasi sull’integrazione verticale di elementi come le batterie per contribuire a ridurre i costi e adattarli più precisamente ai requisiti dell’EQC.

Guardando il prototipo dell'auto nelle immagini spia di autoexpress.co.uk , possiamo vedere che la nuova Mercedes EQC presenterà una silhouette complessivamente equilibrata, mantenendo il parabrezza relativamente verticale in contrasto con il cofano corto e l'inclinazione estrema del parabrezza dell'EQE. Mentre la linea dei finestrini scende bruscamente, la linea del tetto sembra rimanere piuttosto squadrata a vantaggio dello spazio per la testa posteriore.

La nuova EQC introdurrà anche una nuova generazione di interfacce digitali e design Mercedes e sarà ottimizzata per ospitare cinque passeggeri.